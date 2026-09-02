منتخب الكيك بوكسينغ يحصد 13 ميدالية عالمية في بودابست

اختتم منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ مشاركته المميّزة في بطولة كأس العالم، التي احتضنتها العاصمة المجرية بودابست، محقّقاً حصيلة لافتة بلغت 13 ميدالية، (ذهبية واحدة، وست فضيات، وست برونزيات).

وفي أسلوب Point Fight، خطف اللاعب زيد عامر الميدالية الذهبية في وزن 32 كغم، فيما أحرز لورينزو بيرش فضية الوزن ذاته، وأضاف صقر الشميلي فضية وزن 28 كغم، وجاءت البرونزيات عبر سعيد بوجسيم (30 كغم)، وجوري الشميلي (37 كغم)، ويوسف المومني (63 كغم).

وفي أسلوب Kick Light، توّج يحيى العسولي بفضية وزن 42 كغم، ونالت آية الشعري فضية وزن 50 كغم، بينما حصد آدم أبوظاهر برونزية وزن 42 كغم، وأمينة بورزق برونزية في وزن 65 كغم. أما في أسلوب الحلبة Low Kick، فقد أحرز عصام أيمن فضية وزن 60 كغم، وبلال رشاد فضية وزن 63.5 كغم، فيما نال سيف الدين البغدادي برونزية وزن 67 كغم.

وأعرب عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، علي خوري، عن اعتزازه بالمستوى الذي قدّمه لاعبو المنتخب في هذه البطولة العالمية، مؤكّداً أن هذه الحصيلة تُجسّد ثمرة العمل المتواصل والإعداد الجاد الذي خاضه اللاعبون والأجهزة الفنية خلال الفترة الماضية. وقال: «نفخر بأبطالنا الذين رفعوا اسم الدولة عالياً وسط منافسة قوية جمعت نخبة من أبطال العالم، وهذه النتائج تمنحنا دافعاً إضافياً لمواصلة تطوير اللعبة، وصقل مواهبنا الشابة استعداداً للاستحقاقات المقبلة».