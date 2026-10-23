31 ميدالية لأبطال الإمارات في كأس العالم للكيك بوكسينغ

حصدت رياضة الكيك بوكسينغ الإماراتية، ممثلة بالمنتخب الوطني والأندية والأكاديميات، 31 ميدالية ملونة، (خمس ذهبيات، و12 فضية، و14 برونزية)، في ختام بطولة كأس العالم بأوزبكستان، بمشاركة 47 دولة و79 نادياً ومركزاً رياضياً.

وتقلّد المنتخب الوطني سبع ميداليات، بعدما تُوِّج محمد عبدالعزيز بالميدالية الذهبية في وزن 81 كغم، ومحمد كريمي بفضية 71 كغم، ومحمد تويزي بفضية 54 كغم، وعماد يوسف ببرونزية 81 كغم في منافسات «كي وان»، فيما أحرز عبدالستار أبوظاهر برونزية في وزن 57 كغم في منافسات «اللو كيك».

وأضاف عبدالله المحترم ميداليتين برونزيتين، في وزنَي 79 و84 كغم في منافسات «البوينت فايت».

كما سجلت الأندية والأكاديميات الإماراتية حضوراً مميّزاً، ونجحت في حصد 24 ميدالية، (أربع ذهبيات و10 فضيات و10 برونزيات).

وتصدرت أكاديمية «رويال أرسنال للفنون القتالية» بـ13 ميدالية، (ثلاث ذهبيات، وأربع فضيات، وست برونزيات)، فيما حصد نادي «تايتن» أربع ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزيتان).

كما حقق «نادي الخليج» خمس ميداليات، بواقع أربع فضيات وبرونزية، فيما أضاف نادي «يونتي للفنون القتالية» ميداليتين إلى الحصيلة، بواقع (فضية وبرونزية).

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، علي خوري: «نفخر بالنتائج المميّزة التي حققها أبطال الإمارات في كأس العالم، في بطولة شهدت مشاركة واسعة ومنافسة قوية، ما يعكس التطور المتواصل الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينغ الإماراتية ومستوى الجاهزية الذي وصل إليه لاعبونا».