الظاهري عضواً في لجنة زوارق «الفورمولا1» العالمية

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن انتخاب مدير فعاليات الرياضات الحديثة بالنادي، ناصر الظاهري، عضواً في لجنة بطولة العالم لـ«الفورمولا 1» للزوارق السريعة التابعة للاتحاد الدولي للرياضات البحرية «UIM»، لمدة أربع سنوات، بإجماع الأصوات الستة من أصل ستة، وقال النادي، في بيان له، إن هذا الإنجاز جاء خلال الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، التي استضافتها مدينة سينترا البرتغالية، وشهدت انعقاد الجمعية العمومية الـ99، وأكد الظاهري أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الذي تحظى به الكفاءات الوطنية من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.