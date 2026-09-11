تحديد مواعيد «طواف الإمارات 2027» للسيدات والرجال

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، وبدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، عن موعدَي النسخة الخامسة من طواف الإمارات للسيدات، التي تُقام خلال الفترة من الثالث إلى السادس من فبراير 2027، تليها منافسات النسخة التاسعة من طواف الإمارات للرجال، من 15 إلى 21 فبراير 2027.

ويستقطب الحدثان المرموقان، المُدرجان ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، نخبة من أبرز الدرّاجين على مستوى العالم.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «يؤكد تنظيم طواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات للرجال 2027، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، مجدداً المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى».