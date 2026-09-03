الجواد «آر بي كينج ميكر» يحلّق بانتصار إماراتي جديد

تُوّج الجواد الإماراتي «آر بي كينج ميكر» بلقب المحطة البلجيكية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أول من أمس، أمام حضور 55 ألف متفرج في مضمار «وارجيم» البلجيكي، الذي احتضن المحطة الـ11 ضمن النسخة الـ33 للكأس.

وتُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، انطلاقاً من اهتمام سموه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي وإعلاء مكانته في أهم المضامير الدولية.

ونجح البطل «آر بي كينج ميكر»، المنحدر من نسل «باسق الخالدية × آر بي رويال مدام»، في تقديم أداء لافت وانطلاقة مميزة في منعطف النهاية بالقمة البلجيكية، خاطفاً الأضواء وسط الحضور الجماهيري الكبير، وذلك تحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة الفارس كريستوف سوميلون.

وتمكّن من قطع مسافة السباق البالغة 2200 متر على الأرضية العشبية، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بزمن قدره 2:22.12 دقيقة، وسط مشاركة 11 خيلاً تُمثل أفضل مرابط الخيل في القارة الأوروبية، وبإجمالي جوائز بلغ 250 ألف يورو، وهي الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي الأصيل في بلجيكا.

وحلّ في المركز الثاني الجواد «مهدي دو برويل» (مارد الصحراء × وانا دو برويل) للمالك ويلجان بولس، فيما جاء ثالثاً الجواد «مقبول» (إيه إف البحر × غالبة) لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل».

وأعرب المالك هلال العلوي عن سعادته البالغة بهذا الفوز الكبير، قائلاً: «نُهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، ونثمّن الدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيل العربي الأصيل، حيث كان له الأثر الأكبر في تعزيز حضور خيولنا على أعرق المضامير العالمية»، مضيفاً: «إن الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة يحمل قيمة خاصة ومكانة رفيعة لدى جميع الملاك والمربين، ونفخر بتحقيق هذا الإنجاز وسط هذا الحضور الجماهيري الكبير، وعلى مضمار عريق مثل وارجيم، وهذا التتويج ثمرة العمل المستمر وتكامل الجهود، ويؤكد القوة والجاهزية العالية التي يتمتع بها (آر بي كينج ميكر) في السباقات الكبرى».