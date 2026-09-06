9 خيول تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إسطنبول اليوم

يستضيف مضمار «فيللي أفندي» العشبي في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا اليوم، المحطة الـ12 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الـ33 للكأس الغالية، بمشاركة تسعة خيول تمثّل نخبة المرابط التركية والأوروبية.

وتواصل سلسلة سباقات الكأس الغالية جولاتها العالمية بدعم القيادة الرشيدة، في إطار رؤية تهدف إلى إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في أبرز المضامير الدولية، إلى جانب دعم الملاك والمربّين وتشجيعهم على اقتنائه وتربيته، والإسهام في تطوير صناعة سباقاته حول العالم.

ويُقام السباق لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، ضمن الفئة الثالثة، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، بقيمة جوائز تبلغ 250 ألف يورو، وسط ترقب لمنافسة قوية بين مجموعة من الخيول التي أثبتت حضورها في السباقات الدولية والتركية.

ويتقدّم المرشّح الجواد «ملفت» من نسل (المرتجز × جيزابل دي فورج)، بشعار وذنان ريسنغ، بإشراف المدرّب فرانسوا روهو وقيادة الفارس فالح ناصر بوغنيم، في حضور دولي يضيف مزيداً من القوة إلى المستوى التنافسي للسباق.

كما يشارك الجواد «آلي سانت لون» المنحدر من نسل (الساكر × نسمة الشام)، للمالك عمر إسماعيل غرغار، بإشراف المدرّبة إليزابيث برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس عادل القيادي.

وتضمّ قائمة المشاركين في سباق الكأس الغالية أيضاً كلاً من: «أزيملي»، و«كهرمان أوغلو»، و«زينجير كوباران»، و«أصلان خطيب»، و«غوزبيناري»، و«كرال سلطان»، و«أوزتاتمار»، في لقاء مرتقب على لقب المحطة التركية للكأس الغالية.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، أن الوصول إلى المحطة الـ12 يعكس النجاح المتواصل للنسخة الـ33، وما حققته من حضور مميز في مختلف المحطات الدولية.

وعبر الظاهري عن اعتزازه باستمرار محطة تركيا ضمن الأجندة العالمية للكأس، لما تمثّله من قيمة كبيرة في توسيع دائرة المشاركة والتواصل مع الملاك والمربّين، مشيراً إلى أن تجدّد الموعد على مضمار «فيللي أفندي» يعكس نجاح المحطة التركية خلال الموسمين الماضيين، وما تحظى به من اهتمام لدى مجتمع الخيل العربي.