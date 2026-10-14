عجمان يفتح مدرجاته لمشجعي أربيل العراقي رغم تجاوزهم النسبة المخصصة في البطولة الخليجية

رفعت إدارة نادي عجمان نسبة المقاعد المخصصة لجمهور أربيل العراقي بعدما توافد مشجعو الفريق إلى محيط الملعب قبل انطلاق مواجهة الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن بطولة الأندية الخليجية لكرة القدم.

وكانت إدارة عجمان قد وافقت مسبقاً على رفع نسبة المقاعد المخصصة لجماهير أربيل إلى 10%، بدلاً من 8% المحددة وفق لوائح البطولة الخليجية، قبل أن توسّع نطاق المبادرة بإتاحة الفرصة أمام مشجعين عراقيين آخرين لحضور اللقاء، رغم تجاوزهم الحصة المخصصة للنادي الضيف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات التي تجمع الناديين، وحرص إدارة عجمان على تسهيل حضور الجماهير العراقية ومساندتها لفريقها.