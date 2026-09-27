مشجع عراقي يقطع 10 آلاف كيلومتر من تورونتو لمتابعة «أسود الرافدين»

أكد مشجع منتخب العراق وليد العبيدي أنه قطع مسافة تزيد على 10 آلاف كيلومتر من تورونتو في كندا إلى جدة، من أجل متابعة منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج 27، مؤكداً أن عشقه لـ«أسود الرافدين» دفعه إلى خوض رحلة طويلة، رغم ظروفه الصحية والإصابة التي يعاني منها، حرصاً على الوجود إلى جانب المنتخب ومساندته في البطولة.

وقال العبيدي لـ«الإمارات اليوم» إنه يتابع منتخب بلاده من أكثر من 40 عاماً، موضحاً: «أعيش في تورونتو، وجئت إلى جدة خصيصاً لمتابعة منتخب العراق، وهذه أول مرة أحضر فيها بطولة كأس الخليج، ولذلك فإن التجربة مميزة جداً بالنسبة لي. المسافة بين تورونتو وجدة تتجاوز 10 آلاف كيلومتر، ورغم ظروفي الصحية والإصابة، أصررت على الحضور، لأنني أحب المنتخب العراقي وأشعر بأن وجودي مع الجماهير ومساندة اللاعبين يستحق كل هذا السفر».

وأضاف: «أنا من عشاق كرة القدم وأتابع البطولات الكبرى باستمرار، وشاهدت مباريات منتخب العراق في كأس العالم 2026، كما تابعت كأس العرب التي أقيمت في الدوحة، وحرصت أيضاً على متابعة كأس أمم إفريقيا الماضية في المغرب، إلى جانب كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر، حيث إن كرة القدم بالنسبة لي شغف مستمر، وأحاول دائماً متابعة أهم المباريات والبطولات أينما أقيمت».

وأوضح العبيدي أن حضوره إلى جدة يمثل امتداداً لعلاقته القوية بالمنتخب العراقي، مشيراً إلى أن المشجع يمكن أن يقطع المسافات مهما كانت طويلة عندما يتعلق الأمر بمنتخب بلاده. وقال: «عندما يكون العراق طرفاً في بطولة، أشعر بأنني أريد أن أكون موجوداً، لأن المنتخب يجمع العراقيين في كل مكان، والجمهور بالنسبة إلى اللاعبين جزء أساسي من قوتهم».