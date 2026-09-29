يونس محمود يكشف «المشروع الكبير» للكرة العراقية: البوندسليغا على الطاولة وبنية تحتية على طريقة «أسباير»

كشف يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تفاصيل مشروع وصفه بـ«الكبير» لتطوير كرة القدم العراقية، مشيرًا إلى وجود تحركات مع وفد من البوندسليغا، إلى جانب تواصل مع رئيس الوزراء العراقي ووزير الشباب والرياضة، بهدف وضع خطوات عملية لتنفيذ المشروع.

وقال يونس محمود، في تصريحات لقناة «الكأس» القطرية، إن المشروع يتضمن الاستفادة من تجربة «أسباير» في تطوير البنية التحتية وقطاع الفئات العمرية، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء للمنتخبات العراقية بمختلف مراحلها السنية.

وأضاف: «الآن وصل وفد البوندسليغا، وعندي اجتماع معهم، وسنتحدث عن مشروعنا وهل يتطابق مع فكرهم حتى يقودوا المشروع. ليس الموضوع كأس آسيا، وإنما مشروع بنية تحتية موجودة في أسباير وأريد أن أنقلها إلى العراق».

وأوضح رئيس الاتحاد العراقي أن المشروع بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات على أرض الواقع، وليس مجرد فكرة، قائلًا: «المشروع له خطوات، مو حلم. يمكن الناس تقول حلم، لكن خطوات على الأرض مشيت بها، وهناك إجراءات نمشي بها الآن».

وأشار إلى أن المشروع يحظى بمتابعة من عدد من المسؤولين العراقيين، وقال: «قدمت المشروع لرئيس الاتحاد الدولي، وكان مرحبًا به وداعمًا له، ورئيس الوزراء العراقي متابع معي، وقبل قليل كنت أتحدث مع مكتبه. كل الأمور إن شاء الله ستكون على طاولة رئيس الوزراء».

وتطرق يونس محمود إلى استعدادات المنتخب العراقي للاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أن بطولة شهر نوفمبر في البصرة ستشهد منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، ضمن خطة إعداد المنتخب للمستقبل.

وأضاف: «لدينا في شهر 11 بطولة في البصرة، وسيكون هناك زج ببعض اللاعبين الشباب، وإن شاء الله نجهزهم لكأس آسيا. قلت لك المشروع كبير، وتفاصيله لا تظهر كلها الآن».

كما أشاد بالتفاعل الجماهيري مع المنتخب العراقي، مؤكدًا أن العمل مستمر لبناء منتخب قادر على المنافسة، قبل أن يشير إلى أن استضافة خليجي 28 ستكون مختلفة، قائلًا: «إن شاء الله خليجي 28 راح يكون وعد، تكون خليجي غير».