بالصور.. استقبال حافل لبعثة العين في البصرة قبل مواجهة القوة الجوية بدوري "النخبة"

حظيت بعثة العين باستقبال حافل لدى وصولها إلى مطار البصرة الدولي على متن طائرة خاصة استعداداً للقاء القوة الجوية العراقي عند الساعة 22:15 من مساء غدٍ الاثنين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط أجواء احتفالية عكست حفاوة الضيافة العراقية وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات والعراق.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة ممثل محافظ البصرة وعضو مجلس المحافظة، الدكتور عقيل الفوجي، فيما أضفى أطفال البصرة، من البنين والبنات، طابعاً تراثياً على مراسم الاستقبال، بارتدائهم الأزياء العراقية التقليدية وحملهم علمي الإمارات والعراق، في مشهد عكس أواصر المحبة والتقارب بين الشعبين.