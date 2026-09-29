مشجع عراقي: أتمنى نهائياً خليجياً بين «الأبيض» و«أسود الرافدين»

أعرب المشجع العراقي فوزي شمعون الذي التقته «الإمارات اليوم» في مدرجات «خليجي 27»، عن أمله أن يجمع نهائي البطولة منتخبي العراق والإمارات، مؤكداً أن ارتباطه بالبلدين يجعله سعيداً بفوز أي منهما إذا التقيا في المباراة النهائية.

وقال فوزي شمعون: «والدي، رحمه الله، قدم من مدينة زاخو في كردستان العراق إلى الإمارات قبل قيام اتحاد الدولة، وعاش وعمل فيها 28 عاماً. وقد رافقته فترة طويلة في إمارة الشارقة، ما جعلني أتعلق بالمجتمع الإماراتي وأتابع كرة القدم الإماراتية».

وعندما سُئل عن المنتخب الذي سيشجعه إذا التقى العراق والإمارات في النهائي، قال: «عندما لعب زاخو والعين في بطولة أبطال الخليج، لم أكن أفرّق بينهما في المحبة، رغم أن زاخو نادي المدينة التي وُلدت وعشت فيها. أي فريق يفوز سأكون سعيداً له».

وأوضح أن جمهور زاخو يعرف تعلقه بنادي مدينته وروحه الرياضية، وأن حبه للعين لا يقلل من تشجيعه لزاخو. وكانت مباراة الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال الخليج للأندية قد انتهت بفوز زاخو بهدفين دون رد.

وأكد فوزي شمعون أن «كرة القدم تحتمل الفوز والخسارة، وأن على المشجع تقبّل النتيجة أياً كانت». وقال إنه «يحمل الجنسية الكندية ويقيم حالياً في ولاية ميشيغان الأميركية، ويحرص على حضور مباريات المنتخب العراقي ومتابعته أينما لعب». وذكر أنه حضر مباريات التصفيات ومباريات كأس العالم، إلى جانب متابعته دوري نجوم العراق.

وروى أنه سافر من الولايات المتحدة إلى العراق في طريقه إلى «خليجي 27»، ثم تعذر دخوله إلى السعودية عبر منفذ مخصص للمعتمرين، فتوجه براً إلى الكويت، ومنها إلى جدة لمساندة «أسود الرافدين».

وتمنى فوزي شمعون التوفيق للمنتخب الإماراتي، مشيداً بما شاهده من أدائه في البطولة، خصوصاً خلال الشوط الأول من مباراته مع البحرين، مجدداً أمله في رؤية المنتخبين العراقي والإماراتي في النهائي.

فوزي شمعون:

• عندما لعب زاخو والعين في بطولة أبطال الخليج، لم أكن أفرّق بينهما في المحبة.