«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» بطلا «دولية أبوظبي» للجودو

ظفر ناديا «كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة للفنون القتالية» بلقبَي بطولة أبوظبي الدولية المفتوحة للجودو لفئتي الناشئات والأشبال تحت 15 عاماً، أول من أمس، على صالة اتحاد الجودو ببني ياس، وحصد كلباء لرياضة المرأة المركز الأول لفئة الناشئات بخمس ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية)، يليه الفجيرة للفنون القتالية برصيد 11 ميدالية (ذهبيتان وخمس فضيات وأربع برونزيات)، ثم الشارقة لرياضة المرأة بست ميداليات (ذهبية وفضيتان وثلاث برونزيات)، وأحرز نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول لفئة الأشبال بـ20 ميدالية (ثماني ذهبيات وست فضيات ومثلها برونزيات)، وجاء ثانياً نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بـ11 ميدالية (ذهبيتان وفضيتان وسبع برونزيات)، ونادي خورفكان الرياضي ثالثاً بثلاث ميداليات (ذهبية وفضيتان).