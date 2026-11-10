المر: فضية «أروى» في سباق 100 متر لأولمبياد الشباب إنجاز استثنائي للرياضة الإماراتية

أصبحت عدّاءة منتخبنا الوطني، أروى علي، أول رياضية إماراتية تتوّج بميدالية في تاريخ مشاركات الدولة بدورات الألعاب الأولمبية للشباب، بعدما أحرزت فضية سباق 100 متر للسيدات في دورة «داكار 2026»، بزمن قدره 11.41 ثانية، مسجلةً كذلك أول ميدالية لألعاب القوى الإماراتية في هذا المحفل، لترفع حصيلة الإمارات في الدورة إلى ميداليتين، بواقع ذهبية وفضية.

وحلّت أروى ثانيةً في النهائي، خلف النيجيرية روزماري نوانكو، التي أحرزت الذهبية بزمن قدره 11.16 ثانية، فيما نالت القطرية، دانا سالم، الميدالية البرونزية بزمن قدره 11.48 ثانية.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، أن الميدالية الفضية التاريخية التي أحرزتها أروى علي تشكّل إنجازاً استثنائياً للرياضة الإماراتية، كونها أول ميدالية نسائية في تاريخ مشاركات الدولة بدورات الألعاب الأولمبية للشباب، وأول ميدالية لألعاب القوى الإماراتية في هذا المحفل، وثاني ميدالية لوفد الإمارات في الدورة.

وقال: «نفخر بهذا الإنجاز الذي يحمل قيمة تاريخية مضاعفة، ويسجّل حضوراً غير مسبوق للمرأة الإماراتية في سجل ميداليات الدولة بهذه الدورات، ويؤكد قدرة بنات الإمارات على المنافسة وصناعة الإنجازات ورفع علم الوطن على منصات التتويج العالمية».

وأضاف: «إن ما حققته أروى ليس وليد المصادفة، بل هو ثمرة استراتيجية مستدامة وعمل مؤسسي متواصل يقوم على اكتشاف المواهب وصقل قدراتها وصناعة الأبطال. فالانتقال من ذهبية الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين 2025 إلى فضية أولمبياد الشباب في داكار 2026 يؤكد نجاح نهجنا في الإعداد والتأهيل، ويعزز ثقتنا بقدرتنا على مواصلة البناء على هذه النتائج».

واحتلت الإمارات المركز الـ27 مكرراً في جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية للشباب برصيد ميداليتين، بواقع ذهبية ريان ملحان في منافسات فردي الريشة الطائرة، وفضية أروى علي في سباق 100 متر، متساويةً مع هولندا وسنغافورة. وتصدرت الصين الترتيب برصيد 17 ميدالية، بواقع 11 ذهبية وأربع فضيات وبرونزيتين، تلتها اليابان بـ16 ميدالية، بواقع تسع ذهبيات وثلاث فضيات وأربع برونزيات، ثم روسيا بـ10 ميداليات، بواقع ست ذهبيات وأربع فضيات، فيما جاءت مصر رابعةً ومتصّدرةً الدول العربية برصيد ثماني ميداليات، بواقع خمس ذهبيات وفضية وبرونزيتين.