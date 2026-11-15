البادي: الإمارات تمتلك جيلاً واعداً في الخماسي الحديث

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث مدير البطولة الآسيوية المفتوحة للبياثل والترياثل والليزر رن 2026، أحمد علي البادي، أن حصول منتخب الإمارات على 44 ميدالية خلال أول يومين من منافسات البطولة يعكس نجاح جهود إعداد اللاعبين واللاعبات، خصوصاً في الفئات العمرية الصغيرة، مشيراً إلى أن النتائج تؤكد قدرة المواهب الإماراتية على المنافسة في البطولات الدولية.

وتختتم البطولة اليوم على شاطئ فلامنجو في رأس الخيمة، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 10 دول يمثلون 37 جنسية. وتتضمن منافسات الليزر رن، التي تجمع بين الجري والرماية بالليزر، والترياثل الذي يجمع السباحة والجري والرماية، والبياثل الذي يتضمن السباحة والجري.

وقال البادي لـ«الإمارات اليوم»: «النتائج التي حققها منتخب الإمارات خلال أول يومين تعكس العمل الكبير الذي يبذله اتحاد الإمارات للخماسي الحديث لتطوير اللعبة، خصوصاً على مستوى الفئات السنية، ونعتبر حصد 44 ميدالية مؤشراً إيجابياً على امتلاك قاعدة من اللاعبين واللاعبات القادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «استضافة الإمارات لهذه البطولة للمرة الأولى تمثل خطوة مهمة في مسيرة انتشار اللعبة، خصوصاً أن مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين من مختلف الدول توفر فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات، إلى جانب إبراز قدرة الدولة على تنظيم البطولات القارية وفق أعلى المعايير».

وكان المنتخب الإماراتي قد استهل مشاركته بحصد 19 ميدالية في منافسات الليزر رن، بواقع أربع ذهبيات وست فضيات وتسع برونزيات، قبل أن يضيف 25 ميدالية في منافسات الترياثل، منها ثماني ذهبيات وسبع فضيات و10 برونزيات، ليتصدر ترتيب ميداليات الترياثل، متقدماً على الهند التي حلت ثانية برصيد 21 ميدالية.