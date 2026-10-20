الدوخي: عودة دمشق إلى خريطة البطولات العربية بعد 19 عاماً مكسب للدراجات

أكد رئيس الاتحاد العربي للدراجات، الدكتور ياسر الدوخي، أن نجاح البطولة العربية المجمعة للدراجات، التي استضافتها سورية أخيراً، بعد غياب دام 19 عاماً، يمثل مكسباً مهماً للرياضة العربية، مشيراً إلى أن عودة دمشق إلى خريطة استضافة البطولات تعكس قدرة الدول العربية على تنظيم أحداث رياضية متميزة، وتعزز فرص التعاون بين الاتحادات الوطنية لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها.

واستضافت دمشق وريفها البطولة العربية للدراجات أخيراً، وشملت منافسات الطريق والدراجات الجبلية وسباقات الرياضيين من ذوي الإعاقة، فيما أقيمت سباقات الطريق في منطقة يعفور بريف دمشق، وسط أجواء تنافسية جمعت نخبة من الدراجين العرب.

وقال الدوخي لـ«الإمارات اليوم»: «عودة البطولات العربية إلى سورية بعد 19 عاماً تحمل دلالات رياضية وإنسانية مهمة، فالنجاح لم يقتصر على إقامة السباقات والمنافسات، وإنما امتد إلى جمع الأشقاء العرب مجدداً على أرض دمشق، في حدث جسد الدور الكبير للرياضة في تعزيز روابط الأخوة والتواصل بين الشعوب العربية».

وأشاد رئيس الاتحاد العربي للدراجات بالنتائج التي حققها منتخب الإمارات، بعدما تصدر المنافسات بحصيلة بلغت 29 ميدالية ملونة، بواقع 16 ذهبية وتسع فضيات وأربع برونزيات، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس تطور مستوى الدراجات الإماراتية والجهود المبذولة في إعداد المنتخبات الوطنية.