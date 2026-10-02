7 ميداليات جديدة للإمارات في «آسياد اليابان».. ذهبية للجودو وتألق الجوجيتسو

سجلت بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026» المقامة حالياً في اليابان، 7 ميداليات جديدة (4 ذهبيات و3 فضيات) خلال منافسات يوم أمس، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 9 ميداليات (5 ذهبيات و4 فضيات)، وتقفز إلى المركز الـ14 في الترتيب العام لجدول الميداليات والثاني عربياً.

وجاءت الذهبيات الأربع أمس، عن طريق اللاعب نجاد كازبيك في الجودو، وبلقيس عبدالله وأحمد أنديز وخالد الشحي في الجوجيتسو، وثلاث فضيات عبر العنود الحربي وعمر السويدي في الجوجيتسو ومنتخب الفروسية لقفز الحواجز. وواصلت الصين صدارة الجدول برصيد 287 ميدالية «153 ذهبية و71 فضية و63 برونزية»، تلتها اليابان بـ216 ميدالية «59 ذهبية و78 فضية و79 برونزية»، ثم كوريا الجنوبية بـ112 ميدالية «30 ذهبية و30 فضية و52 برونزية».

وبقيت البحرين في الصدارة العربية والمركز السابع إجمالاً بـ21 ميدالية «11 ذهبية و5 فضيات و5 برونزيات»، تلتها الإمارات، ثم الكويت ثالثة عربياً والـ15 في الترتيب العام بـ9 ميداليات «4 ذهبيات وفضية و4 برونزيات»، وقطر رابعة والـ17 إجمالاً بـ14 ميدالية «3 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات»، والسعودية خامسة والـ24 في جدول الترتيب العام بـ12 ميدالية «ذهبية وفضيتان و9 برونزيات»، والأردن سادساً والـ27 إجمالاً بـ4 ميداليات «ذهبية وفضية وبرونزيتان»، والعراق سابعاً والـ29 إجمالاً بـ5 ميداليات «فضيتان و3 برونزيات»، وتقاسم لبنان وسلطنة عُمان المركز الثامن عربياً والـ32 ضمن جدول الترتيب العام بميداليتين لكل منهما «فضية وبرونزية»، فيما جاءت سورية عاشرة عربياً والـ37 مكرراً ببرونزية واحدة.

تألق الجوجيتسو

تألق منتخب الجوجيتسو بحصد خمس ميداليات، بعدما توج خالد الشحي بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 62 كغ، فيما نال عمر السويدي الميدالية الفضية في نهائي إماراتي خالص جمع اللاعبين.

وفي منافسات وزن تحت 69 كغ، توج أحمد أنديز بالميدالية الذهبية، بينما شهدت منافسات وزن تحت 48 كغ للسيدات نهائياً إماراتياً خالصاً آخر جمع بلقيس عبدالله والعنود الحربي، انتهى بتتويج بلقيس بالميدالية الذهبية، فيما حصدت العنود الميدالية الفضية، ليختتم منتخب الجوجيتسو يوماً مميزاً بخمس ميداليات.

وفي الجودو، أضاف نجاد كازبيك ذهبية جديدة للإمارات في منافسات وزن تحت 73 كغ، بعدما واصل مشواره المميز حتى المباراة النهائية، وحسم المواجهة أمام الأوزبكي شخرام أهادوف بـ«إيبون» خلال دقيقة و40 ثانية، ليتوج بطلاً لآسيا.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، أن تتويج نجاد كازبيك بالميدالية الذهبية يجسد ما تحظى به الرياضة الإماراتية من دعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة. وقال: «نهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، تقديراً لدعمها الكبير للرياضة والرياضيين، وحرصها الدائم على تمكين أبناء الإمارات من المنافسة واعتلاء منصات التتويج. وما تحقق اليوم هو ثمرة عمل جماعي وجهود متواصلة من اللاعب والجهازين الفني والإداري، ويمنحنا دافعاً لمواصلة تطوير الجودو الإماراتي وتحقيق المزيد من النتائج التي تليق باسم دولة الإمارات».

وأضاف أن الفرصة مازالت قائمة لتعزيز حصيلة المنتخب بميداليتين جديدتين، من خلال مشاركة محمد مراد جاد في منافسات وزن تحت 90 كغ، ومحمد عمر معروف في وزن فوق 100 كغ، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبي المنتخب على مواصلة تقديم مستويات قوية في المنافسات المقبلة.

قفز الحواجز

وفي الفروسية، توج منتخب الإمارات لقفز الحواجز بالميدالية الفضية لمنافسات الفرق، بعد أداء قوي في جولتي النهائي، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيد وفد الإمارات. ومثّل المنتخب كل من الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، وعمر عبدالعزيز المرزوقي، وعبدالله حميد المهيري، وحميد عبدالله خليفة المهيري.

وأعربت الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، عن سعادتها بالمستوى الذي قدمته مع جوادها «كورنيت إكس إل» في الجولة الثانية، مؤكدة أن الأداء جاء أفضل بصورة واضحة، وأن الجواد ظهر بحماس أكبر واستفاد من ارتفاع الحواجز، بما يتناسب مع إمكاناته وقدرته الكبيرة على القفز.

وقالت «شعرت بأن الأمور كانت أفضل بكثير في الجولة الثانية، وكان الجواد أكثر حماساً، كما أن ارتفاع الحواجز ساعدني معه، فهو جواد كبير ويتمتع بقدرة مميزة على القفز، وكلما ارتفعت الحواجز أصبح من الأسهل بالنسبة لي قيادته».