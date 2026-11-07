أبطال الإمارات يحصدون 5 ذهبيات في افتتاح بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة

شهد اليوم الأول من بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة تألقاً لافتاً للاعبي الإمارات، الذين حصدوا خمس ميداليات ذهبية في منافسات فئات الناشئين والناشئات، ضمن الحدث العالمي الذي انطلق اليوم في صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بأبوظبي، وينظمها نادي أبوظبي للمبارزة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 14 دولة.

وحضر الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان جانباً من منافسات الافتتاح، وقام بتتويج الفائزين بالميداليات.

وأسفرت منافسات سلاح الشيش لفئة الشباب تحت 14 سنة عن فوز الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، لاعب نادي أبوظبي للمبارزة، بالميدالية الذهبية، فيما أحرز سعود آل شافي، لاعب النادي ذاته، ذهبية سلاح الشيش لفئة الشباب تحت 12 سنة.

وفي منافسات سلاح سيف المبارزة لفئة الشباب تحت 14 سنة، توج حمدان المسكري، لاعب نادي أبوظبي للمبارزة، بالميدالية الذهبية.

وعلى صعيد منافسات الفتيات تحت 14 سنة، أحرزت الريم الشامسي، لاعبة نادي سيدات الشارقة، الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، فيما نالت زينب خالد حسن، لاعبة النادي ذاته، ذهبية سلاح سيف المبارزة.