«دراجات الإمارات» تعزز حصيلتها بـ 7 ميداليات جديدة في البطولة العربية

واصل منتخب الإمارات للدراجات تألقه في البطولة العربية المقامة في سورية، بعدما حصد سبع ميداليات جديدة في منافسات اليوم السادس، بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

وتوّج عبدالله جاسم بلقب سباق الفردي ضد الساعة، بعدما أحرز الميدالية الذهبية، فيما نال زميله عبدالله الحمادي الميدالية البرونزية. وفي فئة تحت 23 سنة، أحرز يوسف أميري الميدالية الفضية، فيما نال محمد العليلي البرونزية. وعلى صعيد السيدات، توّجت صفية الصايغ بذهبية سباق الفردي ضد الساعة، فيما أحرزت زهرة حسين الميدالية الفضية. وأضافت مروة سلمان الذهبية الثالثة للإمارات، بتتويجها بلقب سباق الفردي ضد الساعة تحت 23 سنة.