بوعصيبة: إنجاز منتخب الدرّاجات في سورية ثمرة للعمل المشترك

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات، منصور بوعصيبة، أن النتائج التي حققها المنتخب الوطني في البطولة العربية بسورية، تعكس الجهود المتواصلة للاعبين واللاعبات، والعمل المشترك للجهازين الفني والإداري، مشدداً على أن الاتحاد يتطلع إلى استثمار هذه النجاحات في تطوير مستويات المنتخبات، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة.

واختتم المنتخب مشاركته في سورية بحصد 29 ميدالية، بواقع 16 ذهبية وتسع فضيات وأربع برونزيات، توزعت على منافسات الرجال والسيدات وفئتَي تحت 23 سنة، والشباب والناشئين، إلى جانب سباق الفرق المختلط.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «نفخر بما قدمه أبطال الإمارات في البطولة العربية، وبالروح العالية التي أظهروها طوال المنافسات، وهذا الإنجاز جاء نتيجة التزام اللاعبين واللاعبات بالتدريبات، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم، إلى جانب جهود الأجهزة الفنية والإدارية التي عملت على إعدادهم ومساندتهم».

وأضاف: «ما يسعدنا هو امتداد النتائج المميزة إلى مختلف الفئات، وهو أمر يمنحنا الثقة بقاعدة اللاعبين التي نعمل على تطويرها. نريد أن يستمر هذا الحضور، وأن يمتلك كل لاعب ولاعبة الطموح والقدرة على المنافسة، مع إدراك أن الحفاظ على النجاح يتطلب مزيداً من العمل والانضباط»، وأوضح أن البطولة العربية تُمثل محطة مهمة لتقييم جاهزية المنتخب، واكتساب الخبرة من خلال المنافسة، مؤكداً أن قيمة المشاركة تتجاوز الميداليات إلى التعرف على جوانب القوة والنقاط التي تحتاج إلى تطوير، بما يساعد الأجهزة الفنية على تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وتابع: «التتويج يسعدنا، لكنه يزيد مسؤوليتنا، وعلينا البناء على ما تحقق، ومراجعة الأداء والاستفادة من تجربة البطولة، حتى نواصل التقدم. طموحنا أن تتحول النجاحات الحالية إلى قاعدة ثابتة ننطلق منها نحو نتائج أفضل في البطولات القارية والدولية»، وأشاد بوعصيبة بما قدمه منتخب السيدات، معتبراً أن إنجازات اللاعبات تعكس تطور الدراجات النسائية الإماراتية، وتمنح اللاعبات الصاعدات نماذج قادرة على تشجيعهن على ممارسة اللعبة، والالتزام بالتدريب، والسعي إلى تمثيل الدولة.

واختتم: «أبطالنا يستحقون التقدير على إخلاصهم وتعبهم، ونشكر كل من أسهم في هذا الإنجاز، وسنواصل العمل بروح الفريق، وندعم طموحات لاعبينا، ليظل رفع علم الإمارات هدفاً يجمعنا في كل مشاركة».