فيتوريا قبل مواجهة الأهلي السعودي في "النخبة": الوصل جاهز.. ولن نسمح بتكرار سيناريو القادسية

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، جاهزية لاعبيه لمواجهة الأهلي السعودي غداً الإثنين في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، مشيراً إلى أن الدوليين العائدين من المشاركة في «خليجي 27» لا يحتاجون إلى ترتيبات استثنائية، في ظل خبرتهم في التعامل مع الاستحقاقات الكبرى، وثقته بقدرة جميع عناصر الفريق على تقديم الإضافة المطلوبة.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «معظم اللاعبين يمتلكون الخبرة، وسبق لهم تمثيل منتخباتهم الوطنية في مناسبات مختلفة، ولذلك فهم مستعدون لهذا النوع من المباريات. الاختلاف الوحيد أن بعضهم قضى وقتاً أطول مع المنتخبات، وكنت أفضل وجودهم معنا لفترة أكبر، لكنهم عادوا بحالة جيدة».

وأضاف: «جميع عناصر الفريق يمثلون خيارات متاحة أمام الجهاز الفني، وأنا لا أعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين وأستبعد البقية، بل أحتاج إلى الجميع. لقد قدم اللاعبون مستويات جيدة، والفوارق بينهم ليست كبيرة، ولذلك سيعتمد اختيار التشكيلة على متطلبات المباراة والخطة التي نريد تطبيقها».

وأكد المدرب البرتغالي أن الوصل يعمل على ترسيخ هويته الفنية وتقديمها بصورة واضحة داخل الملعب، معتمداً على جودة العناصر التي يمتلكها، وقال: «نحن الوصل، ولدينا لاعبون أصحاب جودة عالية، ونخوض مباراة الأهلي بطموح كبير وثقة بأنفسنا. نعمل على بناء هويتنا ونريد أن نعكسها داخل الملعب، مع إدراكنا لقوة المنافس واحترامنا له».

وشدد فيتوريا على أن التركيز والانضباط التكتيكي والقدرة على التعامل مع التفاصيل الصغيرة ستكون عوامل حاسمة في مواجهة الأهلي السعودي، المقررة في الثامنة من مساء الاثنين، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وأوضح أن المواجهات القارية تتطلب المحافظة على التركيز طوال دقائق المباراة، خصوصاً أمام الفرق التي تمتلك لاعبين قادرين على استغلال أنصاف الفرص وتغيير مجريات اللقاء، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الخسارة السابقة أمام القادسية السعودي، وقال: «كان من الصعب عليّ تقبل تلك الخسارة، لأنني شعرت بأننا كنا نملك الإمكانات لتحقيق نتيجة مختلفة، لكن تلك المواجهة أظهرت كيف يمكن للتركيز أن يصنع الفارق. فقد فقدنا تركيزنا لمدة خمس إلى عشر دقائق، وكان من الصعب العودة بعدها، لأن المنافس امتلك لاعبين قادرين على حسم المباراة في أي لحظة».

وتابع: «الأمر نفسه ينطبق على مواجهة الأهلي السعودي، فهو فريق جيد يمتلك لاعبين مميزين على المستويين الجماعي والفردي. وفي مثل هذه المباريات تصنع التفاصيل الصغيرة الفارق، ولذلك لن نسمح للتراخي بالتسلل إلى أدائنا، ولن نسمح بتكرار سيناريو القادسية».

واختتم فيتوريا بالتأكيد على ضرورة المحافظة على الجاهزية والانضباط حتى صافرة النهاية، قائلاً: «نحتاج إلى أن نكون جاهزين بنسبة 100% حتى الدقيقة 90، وأن يعرف كل لاعب دوره وما هو مطلوب منه، فهذه النوعية من المباريات تحتاج إلى الذكاء وحسن قراءة مجريات اللعب واتخاذ القرارات المناسبة».