لاعب عُمان خالد البريكي: لم يحالفنا الحظ أمام الأبيض الإماراتي.. وودّعنا «خليجي 27»

قال لاعب المنتخب العماني خالد البريكي إن «الأحمر» قدم مباراة قوية أمام الإمارات في نصف نهائي «خليجي 27»، اليوم السبت، رغم خسارته بهدف دون رد وخروجه من البطولة، مؤكداً أن مستوى منتخب بلاده شهد تصاعداً تدريجياً خلال منافسات البطولة. وأضاف في تصريحات صحافية: «لاعبو عمان قدموا بطولة جيدة، لكن الحظ لم يحالفنا في هذه المباراة أمام الإمارات».

وأشار إلى أن «المنتخب العماني قدم اليوم أداءً قوياً، وكنا نتمنى أن يظهر بهذا المستوى منذ بداية البطولة، كنا دائماً نسمع أن المنتخب العماني يقدم شوطاً جيداً وآخر أقل مستوى، لكن اليوم كانت الصورة مختلفة، وظهر الفريق بشكل قوي».

وتابع: «الظروف لم تساعدنا في البطولة، كما أن الأداء قبل البطولة لم يكن جيداً، لكن الأداء في المجمل شهد تصاعداً من مباراة إلى أخرى، واليوم استطعنا أن نثبت أن المنتخب العماني دائماً رقم صعب في كأس الخليج».

وختم البريكي: «خليجنا واحد، وأتوقع أن الجمهور العماني سمع رسالتنا وشاهد الأداء والروح التي ظهرنا بها اليوم».