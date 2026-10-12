الوصل يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية أمام الأهلي السعودي في "النخبة"

خسر الوصل أمام ضيفه الأهلي السعودي 1-3، اليوم الإثنين، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعدما دفع أصحاب الأرض ثمن الأخطاء الدفاعية التي منحت الفريق السعودي هدفين، رغم نجاح «الإمبراطور» في العودة إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

وكان الوصل قد تعرض إلى الهزيمة الثانية في البطولة القارية بعدما كان قد خسر في الجولة الأولى أمام القادسية السعودي 1-2، دون أن يحصد أي نقطة.

وبدأ الوصل اللقاء بصورة هجومية، محاولاً استغلال عاملي الأرض والجمهور لافتتاح التسجيل، وكاد سيديبي أن يمنحه التقدم بتسديدة مرت أعلى العارضة، قبل أن تتواصل محاولات أصحاب الأرض عبر الإيراني مهدي طارمي وخيمنيز، لكن الفرص التي سنحت لهما لم تجد طريقها إلى الشباك.

وتدريجياً، نجح الأهلي في تجاوز البداية الضاغطة للوصل، وبدأ تهديد مرمى الحارس هوركاش، الذي تصدى لكرة من ركلة ثابتة نفذها الفريق السعودي، قبل أن تتحول إلى ركلة ركنية أسفرت عن هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 20، بعدما ارتقى البرازيلي روجير إيبانيز للكرة من دون رقابة دفاعية، وأسكنها برأسه في المرمى.

ومنح الهدف الفريق السعودي دفعة إضافية، وكاد إدوارد سبيرتسيان أن يضاعف النتيجة، غير أن القائم حال دون اهتزاز شباك الوصل مجدداً.

وفي الوقت الذي بدا فيه الأهلي أقرب إلى تعزيز تقدمه، نجح الوصل في العودة إلى المباراة، بعدما أطلق بيدرو مالهيرو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، لم يحسن حارس الأهلي التعامل معها، لتستقر الكرة في الشباك، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، تغييراً بإشراك المدافع الدولي ساشا بدلاً من أديلسون سيلفا، في محاولة لإعادة التوازن إلى الخط الخلفي والحد من خطورة الهجمات السعودية.

لكن الأهلي واصل أفضليته في الاستحواذ وصناعة الفرص، ونجح فرانسيسكو ترينكاو في إعادة الفريق السعودي إلى المقدمة في الدقيقة 58، بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بدقة نحو الزاوية اليمنى لمرمى الوصل، في ظل غياب الضغط الدفاعي، لتستقر في الشباك ويجد أصحاب الأرض أنفسهم مجدداً أمام مهمة صعبة للعودة في النتيجة.

وقضى البديل فراس البريكان على آمال الوصل في العودة للمباراة بعدما سجل الهدف الثالث من خطأ للمدافع سفيان بوفينتي «90+1».