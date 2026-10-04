سبيت خاطر: «الأبيض» قدم أسوأ شوطين له في البطولة.. وعُمان تستحق الإشادة

أكد الدولي الإماراتي السابق والمحلل الكروي سبيت خاطر أن المنتخب العُماني قدم مباراة متكاملة أمام «الأبيض» في نصف نهائي «خليجي 27»، مشيداً بأدائه، ومؤكداً أن خروجه من البطولة جاء بصورة مشرفة للاعبيه وجماهيره.

وقال خاطر في تصريحات لقناة «الكأس» القطرية: «المنتخب الإماراتي لم يظهر بالمستوى الذي قدمه في مباراتي اليمن والبحرين خلال دور المجموعات، لكنه نجح في التعامل مع صعوبة المواجهة وانتزع بطاقة التأهل إلى النهائي».

وأضاف: «بصراحة، المنتخب العُماني قدم مباراة كاملة، سواء من ناحية الأداء أو التعامل مع المباراة، وكان واضحاً منذ البداية أنه دخل اللقاء بصورة مختلفة، ونجح في تقديم مستوى قوي أمام منتخب الإمارات».

وأشار إلى أن «الأبيض» قدم أسوأ شوطين له في البطولة، قائلاً: «هذه ليست مقارنة بالمباراة فقط، وإنما بما شاهدناه من المنتخب في مرحلة المجموعات، إذ لم نشاهد اليوم المنتخب نفسه الذي ظهر في بداية البطولة، سواء من ناحية طريقة اللعب أو الحضور أو القدرة على فرض أسلوبه على المباراة».

وأوضح خاطر أن طبيعة مباريات الأدوار الإقصائية تختلف عن مواجهات دور المجموعات، وقال: «مباريات نصف النهائي لا تشبه مباريات المجموعة، وعندما تصل إلى هذه المرحلة تصبح التفاصيل الصغيرة مؤثرة جداً، وكل فريق يعرف أن أي خطأ يمكن أن يكلفه المباراة».

وتطرق إلى عامل الخبرة، موضحاً أن قلة الخبرة الدولية لدى عدد من لاعبي المنتخب الإماراتي كانت مؤثرة، وقال: «لدينا في تشكيلة الأبيض نحو ثمانية أو تسعة لاعبين ربما لم يخوضوا خمس مباريات دولية، وأغلب الموجودين لا يعرفون جيداً طبيعة المباريات الدولية وتأثيرها على اللاعب. عندما تلعب مباريات متتالية بهذا المستوى وفي بطولة قوية، تحتاج إلى خبرة للتعامل مع الضغط والإيقاع والجوانب البدنية والنفسية».

ورغم ملاحظاته على الأداء، أشاد خاطر بنجاح المنتخب في بلوغ النهائي، مؤكداً أن الوصول إلى المباراة النهائية كان الهدف الأهم، وقال: «قد لا تكون هذه المباراة الأفضل لنا من ناحية الأداء، لكن في مباريات خروج المغلوب الأهم هو أن تعرف كيف تتعامل مع الظروف وتحصل على بطاقة التأهل».