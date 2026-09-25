العراق يطلب استضافة «خليجي 28» في البصرة

تقدم الاتحاد العراقي بطلب لاستضافة النسخة الـ28 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم بمدينة البصرة العراقية، في وقت تتجه فيه أنظار الاتحادات الخليجية إلى اجتماع المكتب التنفيذي المقرر عقده الأسبوع المقبل، لحسم هوية الدولة المضيفة.

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني دعمه لاستضافة المدينة للبطولة، من خلال رسالة مقتضبة نشرها، عبر خاصية «الستوري» في تطبيق «واتس آب»، كتب فيها: «خليجي 28 بصراوي».

ومن المقرر أن يبحث المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، خلال اجتماعه المرتقب، ملف استضافة النسخة المقبلة، والإعلان عن الدولة التي ستحتضن البطولة.

وسبق للبصرة استضافة النسخة الـ25 من كأس الخليج في يناير 2023، والتي توج المنتخب العراقي بلقبها، بعد فوزه على نظيره العُماني في المباراة النهائية.