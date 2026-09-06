منتخب الإمارات بطل آسيا للرجبي تحت 18 سنة

توج منتخب الإمارات للشباب تحت 18 سنة بطلاً لآسيا في منافسات الرجبي السباعي، بعدما تغلب على منتخب هونج كونج 26-0 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في مدينة تشينغداو الصينية، ليحرز اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه.

وقدم المنتخب الإماراتي مشواراً مثالياً في البطولة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته، إذ تصدر منافسات المجموعة الثانية بانتصاراته على منتخبات كازاخستان والصين تايبيه وأوزبكستان والصين، قبل أن يتفوق على ماليزيا 17-5 في الدور نصف النهائي، ويحسم اللقب بالفوز الكبير على هونج كونج في النهائي.

ويضاف التتويج إلى سجل منتخب الإمارات تحت 18 سنة، الذي سبق له إحراز اللقب الآسيوي عامي 2023 و2024، فيما نال الميدالية الفضية والمركز الثاني في نسخة 2022، ليؤكد حضوره ضمن أبرز منتخبات الفئات السنية على مستوى القارة.

وفي منافسات الرجبي السباعي للشابات تحت 18 سنة، أنهى منتخب الإمارات مشاركته في البطولة بالمركز الخامس، بعدما سبق له الفوز باللقب الآسيوي ثلاث مرات متتالية أعوام 2021 و2022 و2023.

وقال أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، محمد سلطان الزعابي، إن التتويج باللقب الآسيوي للمرة الثالثة يمثل ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الإماراتية، والجهود التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم لتطوير اللعبة وبناء منتخبات قادرة على المنافسة.

وأضاف: «التتويج بلقب آسيا للمرة الثالثة يؤكد أن العمل الذي بدأناه في قطاع المراحل السنية يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الاستثمار في المواهب الإماراتية بدأ يؤتي ثماره. أثبت لاعبونا في تشينغداو أنهم يمتلكون شخصية البطل، بعدما حققوا الفوز في جميع مباريات البطولة، وقدموا مستويات قوية وروحاً قتالية عالية، وكان الحسم في النهائي أمام هونج كونج بنتيجة 26-0 تتويجاً مستحقاً لهذا الأداء».

وأكد الزعابي أن المنتخب الحالي يمثل قاعدة مهمة للمستقبل، وقال: «نحن فخورون بهذا الجيل، ونثق بأن هؤلاء اللاعبين سيكونون نواة مهمة للمنتخب الأول في المستقبل. هذا اللقب ليس نهاية الطريق، وإنما محطة جديدة في مسيرة التطوير، وطموحنا أن نحافظ على حضور الإمارات في صدارة الرجبي الآسيوي، وأن نواصل بناء منتخبات قوية في جميع المراحل السنية، قادرة على المنافسة وحصد المزيد من الألقاب قارياً ودولياً».