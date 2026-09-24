زلاتكو: علينا أن نبقى هادئين وحذرين.. وما تحقق مجرد خطوة صغيرة

أعرب مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، عن سعادته بالفوز على اليمن برباعية وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشوار «الأبيض» ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكداً ضرورة التحلي بالهدوء والحذر، وعدم المبالغة في الاحتفال بالانتصار.

وقال داليتش عقب المباراة: «أهنئ فريقي على النقاط الثلاث، فقد قدمنا مباراة جادة واحترافية طوال دقائق اللقاء، كما أهنئ الفريق المنافس، الذي قدم مباراة جيدة ونزيهة، ولم تكن المواجهة سهلة».

وأضاف: «ما حققناه اليوم يمثل خطوة صغيرة فقط، ولا يزال أمامنا طريق طويل، لكنني أتوقع المزيد من اللاعبين، لأنني أعرف قدراتهم وما يقدمونه في التدريبات. أريد منهم الحفاظ على الجدية والاحترافية والاستمتاع بكرة القدم».

وتابع: «سنمضي خطوة بخطوة، ولن نضع أي ضغوط على الفريق، وأنا مستعد لتحمل كل الضغوط. الأهم أن نلعب كرة القدم ونستمتع بها، مع مواصلة العمل والتحسن».

واختتم داليتش تصريحاته قائلاً: «علينا الآن أن نبقى هادئين وحذرين، وأن ندرك أن ما تحقق مجرد خطوة صغيرة، لكنها أظهرت أننا نستطيع وأننا فريق واحد».