نفاد تذاكر مباراة الوصل والأهلي السعودي بدوري "النخبة" بعد ساعات من طرحها

نفدت تذاكر مباراة الوصل وضيفه الأهلي السعودي، المقررة غداً الإثنين، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعد ساعات قليلة من طرحها.

وقال النادي في بيان اليوم الأحد: "شهدت عملية البيع إقبالاً لافتاً من جماهير الوصل، التي تتطلع إلى الحضور بأعداد كبيرة ومساندة (الإمبراطور) في مواجهته القارية، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للوصل، الساعي إلى تعويض خسارته أمام القادسية السعودي 1-2 في الجولة الافتتاحية، واستثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول في البطولة.

ومن المتوقع أن تضفي الجماهير أجواء حماسية على مدرجات استاد زعبيل، في ظل تطلع أنصار الفريق إلى دعم اللاعبين في مواجهة صعبة أمام الأهلي السعودي، حامل لقب البطولة، والساعي بدوره إلى تحقيق فوزه الأول بعدما استهل مشواره بالتعادل مع باختاكور الأوزبكي 1-1.