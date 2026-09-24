خيمنيز: «الأبيض» لم يصل بعد إلى المستوى الذي يريده زلاتكو

تُوّج لاعب خط وسط المنتخب الوطني لكرة القدم، نيكولاس خيمنيز، بجائزة أفضل لاعب في مباراة اليمن، بعدما سجل هدفين في مستهل مشوار «الأبيض» ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، وأسهم في حصد المنتخب النقاط الثلاث.

وقال خيمنيز عقب المباراة: «إنه فوز مهم جداً لبلدنا، وأعتقد أننا تجاوزنا يوماً صعباً، لأن كل شيء كان وارداً في المباراة، ولذلك نشعر بالسعادة بالحصول على النقاط الثلاث، ومن المهم بالنسبة لنا أن نبدأ المنافسة بهذه الطريقة».

وأضاف: «خضنا سبع حصص تدريبية فقط مع المدرب، بذل خلالها كل ما في وسعه، لكن من الصعب خلال فترة قصيرة استيعاب الطريقة التي يريدنا أن نلعب بها بشكل كامل. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة اليوم، لكن علينا مواصلة العمل والتحسن من مباراة إلى أخرى».

وتابع: «ما قدمناه اليوم ليس المستوى الذي ينتظره منا المدرب، فهو يريد المزيد، ولذلك علينا مواصلة التطور والعمل بجد، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك».

وأعرب خيمنيز عن سعادته بتألقه في المباراة، قائلاً: «إنه يوم رائع بالنسبة لي، وأنا سعيد بما تحقق، خصوصاً أنني سجلت هدفين وحصلت على جائزة أفضل لاعب، لكن الأهم بالنسبة لنا هو مواصلة العمل ومساعدة المنتخب على تحقيق أهدافه».