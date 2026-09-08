روي فيتوريا: نحن الوصل ولا نخشى أحداً

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا أن فريقه سيدخل مواجهة العين بثقة ومن دون خوف، رغم احترامه لقدرات منافسه وخبرته، مشدداً على أن «الإمبراطور» يؤمن بقدراته على تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث.

وقال مدرب الوصل لـ «الامارات اليوم»: «أحترم العين وأدرك أنه فريق قوي، لكننا الوصل ولا نخشى أحد، لا أحب دخول أي مباراة ونحن خائفون، سبق أن واجهت فرقاً كبيرة وفي ظروف صعبة، ودائماً أؤمن بقدرتي على الفوز».

وأضاف: «المباراة ستكون صعبة، لكننا سندخلها من دون خوف، نعرف أن الفرق المنافسة تملك دوافع إضافية عندما تواجه فريقاً كبيراً، وعلينا أن نتقبل هذه الحقيقة ونكون مستعدين».

وأشاد المدرب بفريق العين، وبحالة الاستقرار الذي يتمتع به الفريق وانسجام لاعبيه وخبرتهم، قائلاً: «العين فريق يلعب معاً منذ فترة طويلة، وسبق له التتويج بالبطولات، ولذلك يملك الثقة والخبرة، وعلينا أن نحترمه، لكن من دون خوف، لأننا نعرف أننا فريق جيد أيضاً».

وشدد روي فيتوريا على جاهزية الوصل لخوض المباراة التي ستقام يوم الخميس في الجولة الخامسة من دوري المحترفين، بفضل التحضيرات التي وصفها بالجيدة.



وأشار: »تحضيراتنا كانت جيدة، وندرك أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق قوي، لكننا نمر أيضاً بفترة مثالية، فنحن جاهزون وننتظر انطلاق المباراة«.

وأوضح: «تقارب مستوى الفريقين يجعل التفاصيل الصغيرة عاملاً حاسماً في تحديد النتيجة، وقد ركزنا خلال التحضيرات على الجوانب التي يمكن أن تمنح فريقنا الأفضلية في تلك المواجهة».

وذكر: «في مثل هذه المباريات، عندما تكون المواجهة بين فريقين متقاربين في الجودة والتنافسية، فإن التفاصيل الصغيرة عادة ما تصنع الفارق، ولذلك ركزنا عليها في استعداداتنا».

وشدد مدرب الوصل على: «أن تنفيذ اللاعبين للتعليمات داخل الملعب سيكون أكثر أهمية من الخطط التي يضعها الجهاز الفني، يجب أن تظهر شخصية اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع مجريات المباراة وهذا هو المهم بالنسبة لي».

وتابع: «نؤمن بما نقوم به، ولذلك لا تقتصر تحضيراتنا على مراقبة المنافس، بل نركز كذلك على أنفسنا وما نريد تقديمه».

ولفت بقوله: «يمكن للمدرب أن يضع الخطط ويشرحها للاعبين ويحلل المنافس، لكن في النهاية اللاعبون هم من يقررون نتيجة المباراة، نحن نقدم لهم التوجيهات، لكن عقليتهم وشخصيتهم داخل الملعب يمكن أن تصنع الفارق».

وأضاف: «الوصل لا يكتفي بدراسة منافسه، بل يركز كذلك على تطوير أسلوبه والمحافظة على هويته داخل الملعب».

وتحدث المدرب عن البداية الجيدة للوصل هذا الموسم، مشيراً إلى أن الفريق سجل عدداً كبيراً من الأهداف وقدم مستويات إيجابية حتى في المباريات التي لم يخرج منها منتصراً.

وقال: «نحن فريق جيد ونقدم مستويات جيدة، وسجلنا الكثير من الأهداف في بداية الموسم. وحتى في مباراة شباب الأهلي التي لم نفز بها، قدمنا أداءً جيداً، لذلك نحن نثق بعملنا».

وختم تصريحاته بقوله: «هذه الثقة ستكون حاضرة في مواجهة العين، فالوصل لن يغير عقليته أو طريقة تعامله مع اللقاء بسبب اسم المنافس».