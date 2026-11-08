النصر يعاقب يونايتد برباعية ويقلب تأخره إلى انتصار

قلب النصر تأخره بهدف أمام ضيفه يونايتد إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليحصد «العميد» ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 11 نقطة، متقدماً إلى المركز السابع، فيما تجمد رصيد يونايتد عند سبع نقاط في المركز العاشر.

وكان يونايتد البادئ بالتسجيل عن طريق محمود داوود، الذي استثمر تمريرة مثالية من زميله ويليس ميدوني، وأسكن الكرة الشباك، مانحاً فريقه التقدم في المباراة«5».

ولم يتأثر النصر بالتأخر، وواصل ضغطه بحثاً عن تعديل النتيجة، حتى نجح في إدراك التعادل عن طريق أجدين هروستيك، الذي أنهى هجمة منظمة بتمريرة من مهدي قائدي، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، فرض النصر أفضليته سريعاً، وتمكن كيفن أجوديلو من تسجيل الهدف الثاني، مستفيداً من تمريرة دافيد بريتروفيتش، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث، بعد تمريرة جديدة من مهدي قائدي، الذي لعب دوراً بارزاً في صناعة انتصار فريقه، «47 و54».

وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع نجح رامون ميريز، من تسجيل الهدف الرابع من تسديدة على حافة الصندوق، «90+5»