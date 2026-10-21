جاردين: دعم الجماهير سلاح شباب الأهلي أمام العين في «الكأس»

أكد البرازيلي أندريه جاردين، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، أهمية المواجهة المرتقبة أمام العين، المقررة غداً الخميس، في الثامنة مساءً على استاد راشد بدبي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، مشيراً إلى أن المباراة تجمع فريقين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وقال جاردين خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة إن مواجهة العين ستكون كبيرة وقوية، وتتطلب التركيز الكامل من اللاعبين، خصوصاً أن البطولة تقام بنظام خروج المغلوب، ولا مجال فيها لتعويض الأخطاء، مؤكداً أهمية الاستعداد الجيد لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

ووجه المدرب البرازيلي رسالة إلى جماهير شباب الأهلي، طالبهم خلالها بالحضور بكثافة إلى استاد راشد لمساندة الفريق في هذه المواجهة المهمة.

وقال: «تواجد الجماهير يمنح الفريق دافعاً إضافياً لتحقيق النتيجة المطلوبة»، وتأتي المواجهة بعد خمسة أيام من فوز شباب الأهلي على العين بهدفين دون رد في دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يسعى خلاله «الفرسان» إلى تكرار تفوقهم، بينما يتطلع العين إلى رد الاعتبار ومواصلة مشواره في البطولة.