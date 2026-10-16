صراع مفتوح بين شباب الأهلي والعين في القمة الـ 35

تُستكمل منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، اليوم، بمواجهتين تتصدرهما قمة شباب الأهلي وضيفه العين، خصوصاً في ظل المعنويات المرتفعة للفريقين، عقب انتصاريهما في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

وفي مواجهة أخرى، يستقبل النصر ضيفه حتا، بحثاً عن العودة إلى الانتصارات، فيما يطمح الضيف إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق خارج أرضه.

شباب الأهلي - العين

سيكون استاد راشد، في الساعة 19:45 مساءً، مسرحاً للمواجهة الـ35 بين شباب الأهلي والعين في دوري المحترفين، وهي قمة تستمد حضورها من الإثارة والندية اللتين تطبعان لقاءات الفريقين، ما يجعلها دوماً من أكثر المباريات انتظاراً، علماً بأن الموعد بينهما سيتجدد بعد خمسة أيام على الملعب نفسه، ولكن ضمن دور الـ16 من كأس رئيس الدولة.

وتحمل المواجهات الـ34 السابقة أفضلية للعين، الذي حقق 15 انتصاراً مقابل 10 انتصارات لشباب الأهلي، فيما حسم التعادل تسع مباريات، وسجل «البنفسجي» 57 هدفاً مقابل 41 لـ«فرسان دبي».

ويخوض الفريقان القمة بدفعة معنوية من انتصاريهما في دوري أبطال آسيا للنخبة الأسبوع الماضي، إذ عاد شباب الأهلي بفوز ثمين من ملعب الاتحاد السعودي، فيما تغلب العين بقيادة الشقيقين سفيان والحسين رحيمي على القوة الجوية العراقي، ليرفع كل منهما رصيده إلى ست نقاط، محققاً العلامة الكاملة في مرحلة الدوري.

ويعوّل شباب الأهلي على أبرز عناصره، وفي مقدمتهم سردار آزمون، فيما يفتقد جهود يوري سيزار وغويليرمي بالا، بسبب الإصابة.

ويكتسب الفوز أهمية خاصة للمدرب البرازيلي أندريه غاردين، الساعي إلى تعزيز موقفه وتخفيف الضغوط، بعد الانتقادات الجماهيرية التي رافقت البداية غير المستقرة للفريق.

ويملك شباب الأهلي 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة، ويتطلع إلى استثمار القمة لتعزيز موقعه في سباق اللقب.

في المقابل، يدخل العين المواجهة برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل، من دون خسارة، طامحاً إلى تعزيز صدارته أمام أحد منافسيه المباشرين على اللقب.

ويستند «الزعيم» إلى سجل لافت خارج أرضه، إذ حافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر 19 مباراة، حقق خلالها 16 فوزاً وثلاثة تعادلات، معادلاً سلسلة شباب الأهلي بين أكتوبر 2022 ومارس 2024.

ويطمح العين إلى خوض المباراة الـ20 توالياً من دون خسارة بعيداً عن ملعبه، وهو تحدٍّ يضيف بُعداً آخر إلى حسابات القمة.

النصر – حتا

يستقبل النصر ضيفه حتا في الساعة 17:05 مساءً على استاد آل مكتوم، بطموحين مختلفين، ففي حين يبحث «العميد» عن استعادة انتصاراته في دوري المحترفين، يتطلع «الإعصار» إلى تحقيق إنجاز تاريخي خارج أرضه.

وتمنح المواجهات الثماني السابقة الأفضلية للنصر بستة انتصارات مقابل انتصارين لحتا، فيما لم يعرف التعادل طريقه إلى لقاءات الفريقين. ويأمل «الأزرق» استثمار دفعة فوزه على الرفاع البحريني بثلاثية نظيفة في دوري أبطال الخليج، للعودة إلى الانتصارات محلياً، بعدما غابت عنه منذ تغلبه على الوحدة بهدف دون مقابل في 21 أغسطس الماضي.

ومنذ ذلك الانتصار، خسر النصر أمام العين وعجمان بنتيجة 1-2 في كلتا المباراتين، وتعادل مع الجزيرة 1-1. ويخوض لقاء اليوم وفي رصيده خمس نقاط من فوز وتعادلين، ما يجعل استعادة نغمة الفوز أولوية لتحسين موقعه في الترتيب. أما حتا، فيسعى إلى تحقيق انتصارين متتاليين خارج أرضه للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما تغلب على بني ياس بهدف دون مقابل في الجولة الرابعة.

ويدخل «الإعصار» المواجهة برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد وأربع هزائم، متطلعاً إلى إضافة انتصار يمنحه دفعة في المسابقة، ويكتب به صفحة جديدة في سجله خارج ملعبه.

• العين يتمتع بأفضلية في المواجهات المباشرة أمام شباب الأهلي في 34 مباراة.. فاز في 15 منها وخسر 10 وتعادل 9 مرات.