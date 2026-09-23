شباب الأهلي يتخطى عقبة البطائح وينتزع وصافة «كأس السلة»

استعاد حامل اللقب شباب الأهلي نغمة الانتصارات، عقب نجاحه في تخطي عقبة ضيفه البطائح، وتحقيقه فوزاً مستحقاً بفارق سبع نقاط، وبنتيجة 95-88، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة «كأس الاتحاد» المفتوحة، أولى مسابقات الموسم الجديد.

وتستكمل غداً الجولة الثالثة بإقامة مباراتي المجموعة الثانية، حيث يحل الجزيرة ضيفاً على الوحدة، فيما يستضيف النصر فريق الشارقة في قمة المجموعة، التي يدخلها الفريقان وهما متشاركان في صدارة الترتيب برصيد أربع نقاط لكل منهما.

وأهدى الفوز شباب الأهلي الانفراد بوصافة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الوصل المتصدر، فيما تلقى البطائح خسارته الثانية على التوالي، لينهي ذهاب الدور التمهيدي في المركز الثالث برصيد نقطتين.

وكان الوصل، الذي يحصل على راحة في هذه الجولة لاقتصار مجموعته على ثلاثة أندية، قد نجح في تحقيق الفوز في مباراتيه بالجولتين الأولى والثانية على كل من البطائح وشباب الأهلي بنتيجتي 87-77 و75-68 على التوالي.

وجاءت المباراة متقاربة المستوى، خصوصاً في شوطها الأول، بعدما حسم البطائح الربع الأول لمصلحته بنتيجة 16-15، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من إنهاء الشوط متقدماً بفارق نقطة واحدة 39-38، بعدما نال أفضلية الربع الثاني بنتيجة 24-22.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي صحوته، وتمكن لاعبوه من حسم المباراة لمصلحتهم، بعدما فرضوا أفضلية في الربعين الثالث والرابع بنتيجتي 33-31 و23-19 على التوالي.

ويقضي نظام «كأس الاتحاد» بإقامة الدور التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلتي الذهاب والإياب، حيث وضعت القرعة فرق شباب الأهلي والبطائح والوصل في المجموعة الأولى، والنصر والشارقة والوحدة والجزيرة في المجموعة الثانية.

وتسفر نتائج الدور التمهيدي عن تأهل متصدر المجموعة الثانية مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما تخوض الفرق الستة الأخرى الدور ربع النهائي، الذي يلتقي فيه متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، ووصيف كل مجموعة مع ثالث المجموعة الأخرى، لتحديد الفرق الثلاثة المكملة لأضلاع المربع الذهبي.