إسماعيل مطر: لاعبو المنتخب شعروا بالضغط والمسؤولية في نهائي «خليجي 27»

كشف عضو الجهاز الفني للمنتخب الوطني ونجم الوحدة الدولي السابق، إسماعيل مطر، عن حجم الضغوط النفسية التي يعيشها اللاعبون قبل المباريات النهائية، مستشهداً بتجربة شخصية عاشها خلال مسيرته، عندما لم يتمكن من النوم حتى الساعة السادسة صباحاً قبل إحدى المباريات النهائية، مؤكداً أن ما عاشه لاعبو «الأبيض» في نهائي «خليجي 27»، رغم خسارة اللقب، يمثل خبرة مهمة لا تتكرر كثيراً، وستساعدهم مستقبلاً على التعامل بصورة أفضل مع مثل هذه المواعيد الكبرى.

وقال إسماعيل مطر لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركته في مراسم قرعة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم: «إن الضغوط التي تصاحب النهائيات تختلف تماماً عن أي مباراة أخرى، بسبب حجم المسؤولية التي يشعر بها اللاعب تجاه المنتخب والجماهير التي تنتظر منه تحقيق البطولة».

وأضاف: «أنا عشت كرة القدم كلاعب، ولا أحتاج أحداً ليقول لي عن حجم الضغط.. في نهائي لم أستطع النوم، نمت الساعة السادسة صباحاً، لأنه ضغط، أنت تلعب نهائياً، وتعرف أن هناك جماهير كثيرة وراءك تريد النتيجة، وأنت أيضاً تريد الفوز، ومن الصعب أن تفكر في أنك قد تجعل كل هؤلاء يعودون وهم يشعرون بالحزن. الضغط يكون كبيراً في كل شيء».

وأوضح مطر أن «المرور بمثل هذه الأجواء يشكل جزءاً مهماً من بناء خبرة اللاعب الدولي»، مشيراً إلى أن «عدداً من لاعبي المنتخب الحالي لم يسبق لهم خوض مباراة نهائية مع المنتخب الأول، وبالتالي فإن تجربة (خليجي 27) ستبقى حاضرة معهم عندما يجدون أنفسهم مجدداً في المواقف نفسها».

وتابع: «الوصول إلى النهائي واكتساب خبرة خوضه مكسب مهم، لأن اللاعب لا يعيش هذه التجربة في كل مرة. اللاعبون عاشوا الأجواء، وشعروا بالضغط والمسؤولية وأهمية اللحظة، وهذه خبرة ستساعدهم بالتأكيد في المستقبل».

وأكد مطر أن «خسارة النهائي أمام السعودية يجب ألا تحجب الجوانب الإيجابية التي قدمها المنتخب خلال البطولة»، مشدداً في الوقت نفسه على وجود أمور تحتاج إلى المراجعة والتطوير قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف: «كنا نتمنى الفوز بالبطولة، لكن قدر الله وما شاء فعل، وبالتأكيد هناك أمور نحتاج إلى تعديلها، لكن المدرب زلاتكو كان يخوض أول تجربة له مع المنتخب في بطولة رسمية، يكون فيها مطالباً بالفوز وتحقيق النتائج، وأعتقد أن القادم سيكون أفضل، وهناك مؤشرات إيجابية كثيرة يمكن البناء عليها».

وأشار إلى أن «كرة القدم تمنح اللاعبين والجهاز الفني دروساً مستمرة، وأن الأهم بعد خسارة أي مباراة نهائية هو الاستفادة من التجربة، وليس التوقف عند النتيجة، خصوصاً أن المنتخب يضم مجموعة قادرة على التطور والاستفادة مما عاشته في البطولة الخليجية».

وعن قرعة كأس رئيس الدولة، وصف مطر مواجهة العين «حامل اللقب» وشباب الأهلي في دور الـ16 بأنها «نارية وتجمع اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على الكأس».

وشدد مطر على صعوبة التوقعات في مسابقات الكؤوس، مستشهداً بما قدمه يونايتد في الموسم الماضي عندما نجح في تجاوز الشارقة والوحدة والوصول إلى نصف النهائي، مؤكداً أن طبيعة كأس رئيس الدولة تفتح الباب أمام المفاجآت، وتمنح جميع الفرق فرصة المنافسة والتقدم في البطولة.

إسماعيل مطر:

• نهائي «خليجي 27» منح لاعبي «الأبيض» خبرة لا تتكرر كثيراً.

• هناك أمور تحتاج إلى المراجعة والتطوير قبل الاستحقاقات المقبلة.