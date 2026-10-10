شباب الأهلي يصطدم بالعين حامل اللقب في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2026-2027، التي أُجريت اليوم السبت في أبوظبي، عن مواجهة نارية تجمع شباب الأهلي مع العين حامل اللقب على استاد راشد بدبي، في قمة مبكرة تفرض خروج أحد أبرز المنافسين على اللقب من الدور الأول.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة، كونها تجمع شباب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 11 لقبًا، مع العين الذي يمتلك ثمانية ألقاب، ويدخل المنافسات مدافعًا عن لقبه.

وأسفرت بقية القرعة عن مواجهات الوصل مع كلباء، والشارقة مع العروبة، وحتا مع يونايتد، والفجيرة مع الوحدة، وخورفكان مع الظفرة، والنصر مع بني ياس، والجزيرة مع عجمان، على أن تُقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولًا.

وأُعلن خلال مراسم القرعة عن اختيار استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لاستضافة المباراة النهائية، فيما تُقام جميع أدوار البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، مع إجراء قرعة مستقلة لكل دور، وإقامة مباريات ربع النهائي ونصف النهائي على ملاعب محايدة.