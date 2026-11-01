هدى المطروشي: مكاسب «الإمارات للبياثل والترياثل والليزر رن» تتجاوز النتائج والميداليات

أكدت رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، الدكتورة هدى المطروشي، أن نجاح بطولة الإمارات المفتوحة للبياثل والترياثل والليزر رن، التي اختتمت في الشارقة قبل أسبوعين، يُمثل خير إعداد للاستحقاق الآسيوي الذي تستضيفه رأس الخيمة خلال شهر نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن البطولة أتاحت تقييم مستويات اللاعبين واكتشاف المواهب وتحديد احتياجات المرحلة المقبلة.

ونظّم الاتحاد البطولة بالتعاون مع أكاديمية كل النجوم للخدمات الرياضية، بمشاركة نحو 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 أندية وأكاديميات، بينهم نحو 180 لاعبة، وسط حضور وتفاعل من الأسر وأولياء الأمور.

وقالت هدى المطروشي لـ«الإمارات اليوم»: «نحن سعداء بنجاح بطولة الإمارات المفتوحة، وبالمستويات التي قدمها المشاركون. هذه المنافسات تُمثل محطة مهمة في الإعداد للبطولة الآسيوية المقبلة، لأنها تمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم اللاعبين في أجواء تنافسية، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، والعمل عليها قبل المشاركة». وأضافت: «مكاسب البطولة تتجاوز النتائج والميداليات؛ فقد شاهدنا مواهب واعدة، وحماساً من اللاعبين، وتفاعلاً من الأسر. نريد الاستفادة من هذه المكاسب في اختيار عناصر المنتخب وإعدادها، مع مواصلة توفير فرص المنافسة لمختلف الأعمار والمستويات».

وتابعت: «نستعد لتنظيم البطولة الآسيوية المفتوحة للبياثل والترياثل والليزر رن للمرة الأولى في رأس الخيمة في نوفمبر الجاري، ونتطلع إلى تقديم استضافة ناجحة ومشاركة إماراتية مشرفة، واستثمار فرصة المنافسة داخل الدولة لاكتساب الخبرة والاحتكاك بمستويات متنوعة».

وأوضحت: «تنوّع المهارات يمنح اللاعب أكثر من فرصة لاكتشاف قدراته؛ فقد لا يكون متميزاً في السباحة، لكنه يتفوق في الجري أو الرماية بالليزر. دورنا مساعدته على تطوير هذه المهارات وتشجيعه على الاستمرار، ثم توجيه الموهوبين نحو المسار التنافسي».