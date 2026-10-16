«دولية العين للسباحة» تنطلق اليوم بمشاركة 400 سباح

تنطلق اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة 2026، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية في مسبح جامعة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة العين، بمشاركة نحو 400 سباح وسباحة يُمثّلون 28 نادياً وأكاديمية وفريقاً من داخل الدولة وخارجها، وتستمر حتى بعد غد.

وتقام البطولة برعاية ودعم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية، الشريك الفني للحدث، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، الجهة المستضيفة، وشركة هورايزن أفنيو، الشريك التنظيمي.

ويشارك في البطولة سباحون من 37 جنسية، وأندية وأكاديميات من الإمارات والسعودية وأذربيجان والبرتغال والكويت، بإجمالي 1698 مشاركة فردية في مختلف السباقات، وتبدأ الفئات العمرية من ثماني سنوات وصولاً إلى فئات الماسترز، وتقام المنافسات في مسبح أولمبي بطول 50 متراً، مجهز بنظام أوميغا للتوقيت الإلكتروني.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية بقيمة 50 ألف درهم لأفضل ثلاثة سباحين في كل فئة عمرية للبنين والبنات، إلى جانب ميداليات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مختلف السباقات، بهدف تحفيز المواهب، وتعزيز التنافس بين المشاركين.