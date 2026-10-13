صفية الصايغ تعلن اعتزال الدراجات: الزواج غيّر أولوياتي.. ولن أترك الرياضة

أعلنت نجمة المنتخب الوطني للدراجات، صفية الصايغ، اعتزالها المنافسات الرياضية بعد مسيرة امتدت 10 سنوات، مشيرة إلى أن زواجها وبداية مرحلة جديدة في حياتها وراء قرارها، فيما تتطلع إلى مواصلة خدمة الرياضة الإماراتية من موقع آخر.

وقالت الصايغ لـ«الإمارات اليوم» عقب العودة من البطولة العربية، التي اختتمت، أخيراً، في سورية متوجة بلقب سباقَي الفردي ضد الساعة والفردي العام للسيدات: «الحمد لله على هذه المسيرة التي امتدت من عمر 15 إلى 25 عاماً، واستطعت خلالها تحقيق العديد من الإنجازات، أنا سعيدة بما وصلت إليه، وأدين بالفضل بعد الله إلى والديّ ودعائهما، وأخيراً لزوجي الذي كان له دور مهم في دعمي».

وأوضحت: «القرار يأتي مع زواجي وتغيّر أولوياتي في المرحلة المقبلة، لكنه لا يعني الابتعاد عن الوسط الرياضي، إذ أرغب في استثمار تجربتي وخبرتي في دعم الرياضة، والمشاركة بصورة أكبر في الفعاليات والمبادرات داخل الدولة، بعدما استحوذت المعسكرات والسباقات الخارجية على جانب كبير من وقتي خلال سنوات الاحتراف».

وتغادر الصايغ المنافسات بعدما صنعت محطة تاريخية بمشاركتها في أولمبياد باريس 2024، بوصفها أول لاعبة دراجات إماراتية تشارك في الألعاب الأولمبية، وهو إنجاز منح مسيرتها مكانة خاصة في تاريخ الرياضة النسائية بالدولة، وأظهر إمكانية وصول اللاعبات الإماراتيات إلى أكبر المحافل العالمية.

ويضم سجلها الفوز بلقب بطلة الدولة ست مرات متتالية، إلى جانب فضية سباق الفردي ضد الساعة للسيدات في البطولة الآسيوية، وبرونزية آسيوية في فئة تحت 23 عاماً، فضلاً عن ألقاب وميداليات عربية، كان أحدثها تتويجها في سورية، وقد أحرزت فضيتها الآسيوية في فبراير 2025، لتضيف إنجازاً قارياً إلى تجربتها الاحترافية.

وبالتوازي مع تجربتها على الدراجة، تحمل الصايغ خبرة في العمل الرياضي المؤسسي من خلال عضويتها في مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وهي مسؤولية سبق أن عبّرت عن رغبتها في استثمارها لإيصال صوت الرياضيين الشباب والمساهمة في تطوير الرياضة.

وقالت الصايغ عن طموحها الجديد: «طموحي خلال المرحلة المقبلة أن أكون موجودة بشكل أكبر في الساحة الرياضية، لأن الاحتراف جعلني بعيدة عن الدولة في كثير من الأحيان، وعن الفعاليات والاجتماعات. أتمنى أن أتمكن خلال السنوات المقبلة من المشاركة بصورة أكبر، وأن نقدم شيئاً طيباً للرياضة الإماراتية، ونرد الجميل لكل من دعمنا ووقف إلى جانبنا».

وتبدأ الصايغ مرحلة جديدة في حياتها بعد زواجها من نجم منتخب الإمارات للدراجات عبدالله جاسم، الذي توّج بدوره بلقب بطل العرب في سباقَي الفردي العام والفردي ضد الساعة خلال البطولة الأخيرة في سورية، ليعود الزوجان إلى الإمارات بأربعة ألقاب عربية، بعدما حققت صفية اللقبين نفسيهما في منافسات السيدات.

صفية الصايغ:

• الاحتراف جعلني بعيدة عن الدولة والفعاليات والاجتماعات في كثير من الأحيان.