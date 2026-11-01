دوري الصالات.. كلباء يحافظ على نظافة شباكه والبطائح يتصدر

فرضت الفرق المشاركة في دوري كرة قدم الصالات إيقاعاً تنافسياً قوياً مع ختام منافسات الجولة الثالثة، التي شهدت نتائج غزيرة وتبايناً في مستويات البدايات، بين فرق أكدت حضورها مبكراً وأخرى تبحث عن استعادة توازنها في الجولات المقبلة.

ومن أبرز المشاهد اللافتة في انطلاقة المسابقة، نجاح فريق كلباء في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مبارياته الثلاث الأولى، رغم تسجيله 12 هدفاً، في مؤشر على التوازن الذي يقدمه الفريق على المستويين الدفاعي والهجومي، كما حقق كلباء فوزاً صعباً على خورفكان بهدف دون مقابل.

خورفكان.. خسارتان في 3 مباريات

استهل فريق خورفكان مشواره بنتائج غير معتادة، بعدما تعرض لخسارتين في أول ثلاث مباريات، بخسارته أمام كلباء بهدف دون رد، وأمام البطائح بنتيجة 2-6، مقابل تحقيقه فوزاً واحداً على شباب الأهلي بنتيجة 5-4.

وتأتي هذه البداية مغايرة لطموحات الفريق الذي اعتاد منافسة الفرق على الألقاب، ما يضعه أمام تحدٍ لاستعادة توازنه وتصحيح مساره في الجولات المقبلة.

نقطتان مهمتان

لم يتمكن فريق الإقامة وشؤون الأجانب – دبي من تحقيق الفوز في أول مباراتين، لكنه نجح في حصد نقطتين من تعادلين أمام منافسين قويين، بعدما تعادل مع شباب الأهلي بنتيجة 5-5، ومع دبا الحصن بنتيجة 2-2. وفي المقابل، حقق فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، حديث التشكيل، بداية إيجابية بحصده ثلاث نقاط خلال مباراتيه، في مؤشر على قدرته على تقديم حضور جيد في المنافسات.

البطائح.. غزارة تهديفية وصدارة مستحقة

واصل البطائح تقديم عروضه القوية، متصدراً ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة، بعدما حصد تسع نقاط من ثلاث مباريات، وسجل 21 هدفاً، ليؤكد قوته الهجومية وقدرته على فرض إيقاعه في المنافسة.

ويأتي هذا الأداء بقيادة المدرب عدنان الهولي، الذي يواصل تألقه في كرة قدم الصالات، بعدما رسخ مكانته بين أبرز المدربين في اللعبة منذ موسم 2019، مقدماً نتائج تعكس الإمكانات الفنية للفريق وقوته التنافسية.