بعد 4 سنوات من الانتظار.. الشارقة يُنهي عقدة شباب الأهلي

أنهى الشارقة سلسلة نتائجه السلبية أمام شباب الأهلي، بعدما تغلب عليه بهدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب الشارقة، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ووضع الشارقة بتلك النتيجة حداً لسبع مباريات متتالية عجز خلالها عن الفوز على منافسه، مكتفياً بثلاثة تعادلات وأربع هزائم، إذ يعود آخر انتصار له في سبتمبر من عام 2022، عندما فاز عليه بهدفين دون رد.

وجاء هدف المباراة الأول بالنيران الصديقة عن طريق لاعب شباب الأهلي عمر كيتا (70) فيما سجل حارب عبدالله الهدف الثاني (86).

وبدأ الشارقة بصورة أكثر مبادرة، وكاد يفتتح التسجيل عبر لوكاس لوان بيريرا، الذي أطلق تسديدة قوية تصدى لها حارس شباب الأهلي حمد المقبالي وأبعدها عن مرماه، قبل أن يرد الفريق الضيف في الدقيقة 13 بتسديدة من كوان سانتوس تعامل معها حارس الشارقة وأمسكها بنجاح.

وكانت أبرز لقطات الشوط الأول من نصيب لوان بيريرا الذي أطلق تسديدة على الطائر عكست خطورة الشارقة الهجومية غير أن المقبالي تألق مجدداً وتصدى لها باقتدار، محافظاً على نظافة شباكه.

واستهل الشارقة الشوط الثاني بالإيقاع القوي ذاته الذي شهده النصف الأول، وكاد يحصل على التقدم بعدما أبعد حارس شباب الأهلي حمد المقبالي ببراعة كرة خطيرة من أمام لوكاس لوان بيريرا، الذي كان في مواجهة قريبة مع المرمى، ليحرم أصحاب الأرض من فرصة أخرى محققة.

وعاد حمد المقبالي ليؤكد تألقه مجدداً، بعدما تصدى بثبات لتسديدة لوكاس لوان بيريرا، الذي أطلقها إثر مجهود فردي مميز، ليحافظ حارس شباب الأهلي على نظافة شباكه.

وفي المقابل، لم يكن حارس الشارقة عادل الحسني أقل تألقاً من نظيره في شباب الأهلي، بعدما تصدى ببراعة لمحاولة خطيرة من البديل بالا، الذي انفرد بالمرمى، ليحرم الضيوف من أخطر محاولاته في هذا الشوط.

ونجح الشارقة أخيراً في هز شباك شباب الأهلي (70) بعدما أسفرت ركلة ركنية عن هدف التقدم، إثر كرة حولها عثمان كامارا برأسه، لترتطم بمدافع شباب الأهلي عمر كيتا وتغير اتجاهها نحو الشباك، وتعانق مرمى الحارس حمد المقبالي.

وقضى البديل حارب عبدالله على آمال شباب الأهلي في العودة إلى أجواء المباراة، بعدما سجل الهدف الثاني للشارقة إثر هجمة مرتدة سريعة، نجح خلالها في مراوغة المدافع ووت فايس، قبل أن يضع الكرة بمهارة على يمين الحارس (86).

وبتلك النتيجة قفز الشارقة إلى صدارة ترتيب جدول الدوري بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 13 نقطة في المركز الثالث.