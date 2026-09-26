«الشارقة للأساتذة» تحصد البرونزية في جوائز التميز للاتحاد الدولي للشطرنج

حصدت بطولة الشارقة للأساتذة الجائزة البرونزية ضمن فئة «أفضل بطولة مفتوحة»، في النسخة الأولى من جوائز التميز للاتحاد الدولي للشطرنج، التي أقيم حفلها الختامي في مدينة سمرقند الأوزبكية، بالتزامن مع أولمبياد الشطرنج 2026.

وتسلّم تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الجائزة بحضور عبدالله مراد المازمي، عضو مجلس إدارة النادي ومدير البطولة، بعد دخول بطولة الشارقة للأساتذة القائمة النهائية للمرشحين إلى جانب عدد من أبرز البطولات الدولية.

وتقام بطولة الشارقة للأساتذة برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، ووصلت هذا العام إلى نسختها الثامنة، بعدما نجحت على مدار السنوات الماضية في استقطاب نخبة من اللاعبين من مختلف دول العالم، وتعزيز حضور الشارقة على خريطة الشطرنج الدولية.

وأكد تريم مطر تريم أن الجائزة تمثل تقديراً للجهود التي بذلت في تطوير البطولة والارتقاء بمستواها، مشيراً إلى أن دعم صاحب السمو حاكم الشارقة كان أساساً لما تحقق من إنجازات، ومثمناً جهود مجلس الشارقة الرياضي واللجان المنظمة والعاملين في البطولة.

وقال عبدالله مراد المازمي إن الحصول على الجائزة يمثل تقديراً مهماً لفريق العمل، ويؤكد أن الجهود التنظيمية والفنية المبذولة منذ انطلاق البطولة باتت تحظى بتقدير دولي، مشيراً إلى حرص اللجنة المنظمة على استقطاب نخبة اللاعبين وتوفير أفضل الظروف الفنية والتنظيمية.

وتُعد جوائز التميز للاتحاد الدولي للشطرنج مبادرة جديدة للاتحاد الدولي للشطرنج لتكريم التميز في مختلف مجالات اللعبة، وتقام كل عامين بالتزامن مع أولمبياد الشطرنج، وتشمل إنجازات الفترة من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026.