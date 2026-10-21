مصير عودة كايو لوكاس إلى الشارقة والمنتخب يتحدد في ديسمبر

يترقب جمهور الشارقة عودة المهاجم الدولي، كايو لوكاس، إلى الملاعب خلال ديسمبر المقبل، في ظل استمرار تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في أسفل الظهر، وخضع على إثرها لعملية جراحية في البرازيل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الموعد النهائي لعودته إلى المشاركة في المباريات، فيما يتوقع أن يتمكن من اللحاق بالمنتخب الوطني خلال مشاركته المرتقبة في كأس آسيا المقررة في السعودية، في الفترة من السابع من يناير حتى الخامس من فبراير 2027.

وكشف مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، لـ«الإمارات اليوم» أن اللاعب يواصل التعافي بصورة تدريجية، معرباً عن أمله في استعادته خلال ديسمبرالمقبل، لكنه شدد على أن الموعد لايزال غير مؤكد، في انتظار تطورات حالته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «لايزال كايو يعاني الإصابة، ويواصل التعافي منها، ونأمل أن يعود إلى المنافسات في ديسمبر المقبل، لكننا لا نستطيع تأكيد ذلك حتى الآن، إنه يتقدم في عملية التعافي خطوة بخطوة، ونتمنى أن يكون جاهزاً للعودة في ديسمبر».

ويغيب كايو لوكس عن فريقه الشارقة منذ نحو شهرين، حيث كان آخر ظهور له مع الفريق، يوم 23 أغسطس الماضي، في الجولة الثانية من دوري المحترفين أمام الجزيرة، وتم استبداله في الدقيقة 84 واشترك بدلاً منه عثمان كمارا وخسر الشارقة (صفر-2)، كما شارك قبلها في الجولة الأولى أمام الظفرة وتم استبداله في الدقيقة 80 واشترك بدلاً منه كمارا، وفاز الشارقة (3-1).

وكان الشارقة أعلن إصابة كايو (32 عاماً) في أسفل الظهر خلال التدريبات، ثم تقرر سفر اللاعب إلى البرازيل، لإجراء عملية جراحية في مارس الماضي، ومتابعة حالته مع الطبيب المشرف على علاجه، وقدرت الفترة الأولية لغيابه ما بين أربعة وستة أسابيع.

وبعدها عانى مهاجم الشارقة آلاماً في الظهر لفترة طويلة، وشارك في مباراتين مع الشارقة منذ بداية الموسم رغم الإصابة، لكن إصابة أسفل الظهر تجددت معه، وحرمته من الظهور مع الشارقة والمنتخب الوطني الذي شارك في كأس الخليج «خليجي 27» من دون كايو أحد الأعمدة الأساسية في المنتخب.

وأكد المدرب البرتغالي أن غياب اللاعبين أصحاب الجودة يؤثر في خيارات الفريق، وأن المشكلة لا ترتبط بكايو لوكاس وحده، بل باللاعبين كافة، وقدرة الجهاز الفني على الاستفادة من كامل عناصر التشكيلة خلال المباريات.

وقال مورايس: «غياب أي لاعب جيد يُمثّل مشكلة بالنسبة لنا، واجهنا صعوبات عندما افتقدنا جهود لوان بيريرا أو عثمان كمارا، والأمر نفسه ينطبق على غياب أي لاعب آخر، فعندما يكون جميع اللاعبين متاحين، نمتلك خيارات متعددة لإجراء التغييرات وضخ طاقة جديدة في الفريق، لكن عندما نفتقد بعض العناصر، تصبح المهمة أكثر صعوبة».

وفي المقابل، شدد مدرب الشارقة على ثقته بإمكانات اللاعبين المتاحين، مؤكداً أن الفريق يمتلك الجودة والموهبة اللازمتين، لكنه يحتاج إلى تطوير الانضباط الجماعي، وتحسين أداء المجموعة بصورة متكاملة، وأوضح: «أؤمن بجودة اللاعبين الذين لدينا، ونمتلك الجودة الكافية والموهبة المطلوبة، لكن ما نحتاج إلى تطويره هو الانضباط الجماعي، والارتقاء بأداء الفريق بوصفه مجموعة متجانسة، وهذا ما نعمل على تحسينه تدريجياً، وسنرى في النهاية إلى أين سنصل».

وكان الشارقة نجح في العودة من ملعب عجمان بالنقاط الثلاث بعد الفوز عليه، (3-1)، ما عزّز من حظوظ الملك للدخول في صراع المنافسة على لقب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الجزيرة المتصدر.

• كايو لوكاس يعاني إصابة في الظهر وأجرى عملية جراحية.