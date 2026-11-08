مروة سلمان تفوز بسباق «المواطنات» في دوري الدرّاجات

أحرزت درّاجة نادي النصر، مروة سلمان، المركز الأول في سباق فئة الإناث المواطنات، ضمن منافسات الدوري المحلي للدراجات، الذي أُقيم في منطقة محافز بالشارقة، لمسافة 36 كيلومتراً.

وحلّت دراجة فريق الهوية والجنسية نورة الغافلي، في المركز الثاني، فيما جاءت دراجة نادي النصر هالة محمد ثالثةً، ليحصد النصر مركزين على منصة التتويج.

وفي سباق الإناث للمسافة ذاتها، استحوذ فريق الهوية والجنسية على المراكز الثلاثة الأولى، بفوز أرين تومسون، تلتها أنيس كارسكو، ثم مدسون بلاك، في سباق شاركت فيه 24 درّاجة من أربعة أندية.

وتصدّر دراج خورفكان ماركوس دينيل، سباق الشباب لمسافة 72 كيلومتراً، بمشاركة 38 درّاجاً، وجاء أحمد عبيد من شباب الأهلي ثانياً، وحمدان الكواري من منتخب قطر ثالثاً.