كلباء تدشن مهرجانها الرياضي الأول.. 9 ألعاب ترسم ملامح الانطلاقة

افتتح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الجمعة، النسخة الأولى من مهرجان كلباء الرياضي، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ويستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، في موقع المهرجان مقابل مركز كلباء مول.

ويضم المهرجان تسع ألعاب رياضية ونشاطين مجتمعيين، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، وتبلغ قيمة جوائزه نحو 350 ألف درهم.

وشهد حفل الافتتاح محمد عبيد الحصان الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور سيف أحمد الزعابي، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور عمر حسن بن حنيفة، والمهندس عادل صالح الحمادي، إلى جانب رؤساء أندية الإمارة وممثلي الجهات الحكومية ووسائل الإعلام.

وأكد الزعابي، في كلمة خلال الحفل، تطلّع اللجنة المنظمة إلى تقديم نسخة مميزة من المهرجان، مشيدًا بتعاون اللجان الفرعية والجهات الراعية والداعمة، وداعيًا الجمهور إلى متابعة المنافسات والفعاليات على مدار أيام المهرجان. وتخلل الحفل تكريم الجهات الشريكة.

وفي منافسات اليوم الأول، فاز الحرس الأميري بالشارقة على شباب راك 3–2 في المجموعة الأولى لكرة القدم، فيما قلب فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني تأخره أمام الخوير إلى فوز 6–4 في المجموعة الثانية. وفي الكرة الطائرة المجتمعية، تغلّب فريق «MIH» على هيئة الشارقة للدفاع المدني، وفاز «UAEX» على البركان، بثلاثة أشواط دون رد في المباراتين. وشهدت التصفيات التمهيدية للبادل إقامة 14 مباراة.

وتتواصل المنافسات الأحد 8 نوفمبر، إذ يلتقي العود مع الحرس الأميري بالشارقة في السابعة مساءً، والحميدي مع الخوير في التاسعة، ضمن منافسات كرة القدم. وفي الكرة الطائرة المجتمعية، يواجه البدوي الزحمي هيئة الشارقة للدفاع المدني في الخامسة مساءً، وتلتقي جمعية المعلمين مع البركان في السادسة والنصف.

وتُختتم منافسات البادل الأحد، إذ تُقام مباراتا نصف النهائي في الرابعة والرابعة و35 دقيقة عصرًا، تليهما مباراتا تحديد المراكز، ثم النهائي عند الخامسة و46 دقيقة مساءً. ويتضمن البرنامج أيضًا مسابقة «السناتش» وتحدي الجري لمسافة 25 مترًا ضمن منافسات اللياقة البدنية.