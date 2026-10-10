العربي يعزز صدارة الأولى.. وهدف قاتل يعكر مزاج دبا

عزز العربي صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه غلف يونايتد 2-1، أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد غلف يونايتد عند ست نقاط في المركز العاشر.

وسجل هدفي العربي البرازيلي جابرييل كمارجو (12)، والفرنسي موهامد ياترا (59)، فيما أحرز البرازيلي ويبيرتي كريستيانو سيلفا هدف غلف يونايتد الوحيد (51).

وفي مباراة ثانية، خطف الجزيرة الحمراء نقطة ثمينة من مضيفه دبا، بعدما فرض عليه التعادل 2-2، في مواجهة مثيرة شهدت تسجيل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وتقدم دبا بهدفين سجلهما البرازيليان سايمون دي كابرال (24)، وجولهيرم ناسيمنتو (52)، قبل أن يقلص الكاميروني كيفن سونا الفارق للجزيرة الحمراء (68)، وينجح البرازيلي والس جومس في إدراك التعادل القاتل (90+7).

ورفع دبا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما وصل رصيد الجزيرة الحمراء إلى ثلاث نقاط، ليبقى في المركز الأخير.

وفي المباراة الثالثة، حقق الاتفاق فوزاً ثميناً على الذيد 1-0، على استاد شباب الأهلي في منطقة العوير، وسجل الفرنسي قيس بنيوب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

ورفع الاتفاق رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد الذيد عند 10 نقاط في المركز الثاني.