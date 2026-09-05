فريق إنييستا يتلقى الخسارة الثانية في دوري «الهواة»

حقق العربي فوزاً مثيراً على مضيفه البطائح (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط، وينفرد بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، فيما تجمّد رصيد البطائح عند أربع نقاط.

وسجّل أهداف العربي فهد الظنحاني في الدقيقة (27)، والبرازيلي جابرييل كامارجو في الدقيقة (48)، بينما أحرز للبطائح البرازيلي أندريغو أوليفيرا في الدقيقة (56).

وتعرّض مدرب غلف يونايتد، الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا، للخسارة الثانية على التوالي، بعدما خسر فريقه أمام ضيفه الذيد (3-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب فندق ومنتجع جبل علي، ليرفع الذيد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بينما بقي غلف يونايتد من دون رصيد.

وسجّل أهداف الذيد البرازيلي غريغوري روشا في الدقيقة (5)، والعُماني فارس هلال في الدقيقتين (46 و49)، فيما أحرز هدفي غلف يونايتد الإنجليزي بيني أفوبي في الدقيقتين (32 و90). وفي مباراة ثالثة، فاز العروبة على الجزيرة الحمراء (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الذيد، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط، بينما تجمّد رصيد الجزيرة الحمراء عند نقطة واحدة. وسجّل هدفي العروبة الصربي سياسيا جولاسيك في الدقيقة (47)، وشاهين سرور في الدقيقة (90+1). وتُستكمل منافسات الجولة الثالثة مساء اليوم بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الفجيرة مع الإمارات، وسيتي مع الاتفاق، وبالم سيتي مع الحمرية.