«الصقور» يقهر إنييستا وغلف يونايتد بسباعية في دوري الأولى

ألحق فريق نادي الإمارات «الصقور» خسارة كبيرة بفريق غلف يونايتد، الذي يقوده المدرب الإسباني أندريس إنييستا، بعدما فاز عليه مساء أمس بنتيجة (7-1)، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على ملعب فندق ومنتجع جبل علي في دبي.

وسجل أهداف الإمارات إنج بيرو في الدقيقة (17)، والبرازيلي لوكاس دي روشا (45+3)، والفرنسي سيدي حامد (65 و83)، والأردني بهاء فيصل (78 و87)، وفهد بدر (90+3)، بينما سجل هدف غلف يونايتد البرازيلي ويبيرتي كريستيانو سيلفا في الدقيقة (85).

وبهذه النتيجة، رفع الإمارات رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الثاني فيما تجمد رصيد غلف يونايتد عند ست نقاط في المركز 12.

وفي مباراة ثانية، حقق فريق بالم سيتي فوزاً مهماً على مضيفه الفجيرة (4-2)، على استاد نادي دبا، وسجل أهداف بالم سيتي، الفرنسي عبدالله ديابي (12 و72)، والإسباني أليخاندرو ميليرو (35)، ومنصور سعيد (82)، وللفجيرة باتريك دانيال وبيتر بانيك (70 و81)، ليرفع بالم رصيده إلى 9 نقاط، في المركز السادس متساوياً مع الفجيرة الذي تجمد رصيده عند 9 في المركز الثامن.

وفي مباراة ثالثة، تعادل العروبة على ملعبه مع ضيفه دبا الحصن بهدف لكل منهما، بعدما تقدم الضيوف عن طريق الإسباني أليخاندرو فرنانديس (3)، قبل أن يدرك البوسني نيمانيا أندوسيتش التعادل للعروبة (8)، ليرفع العروبة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، مقابل ثماني نقاط لدبا الحصن في المركز العاشر.