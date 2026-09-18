28 هدفاً في الجولة الـ5 لدوري الأولى الإماراتي.. وانييستا يحصد الانتصار الثاني

حقق فريق الإمارات «الصقور» فوزاً مثيراً على مضيفه العروبة بنتيجة 3-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم.

وسجل أهداف الإمارات العاجي إنج بيرو (7)، واللوكسمبورغي لوكاس دا روشا (59)، والبرازيلي لوكاس فيرنانديز (62)، فيما سجل للعروبة محمد عباس (79).

ورفع «الصقور» رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه العروبة في المركز الحادي عشر.

وشهدت الجولة غزارة تهديفية لافتة، بعدما شهدت تسجيل 28 هدفاً، في مؤشر على القوة الهجومية للمنافسات.

وقاد الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا فريقه غلف يونايتد إلى فوز مهم على ضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 2-0، محققاً انتصاره الثاني على التوالي.

وسجل هدفي غلف يونايتد الإنجليزي بينيك أفوبي (45+3)، والموزمبيقي لورينكو ألفارو (78)، ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

وحقق دبا الحصن الفوز على مضيفه الفجيرة بنتيجة 2-1.

وسجل هدفي دبا الحصن الإسباني أليخاندرو فرنانديز (42)، والألماني مايك لوكوفيتش (48)، فيما سجل للفجيرة فلاح وليد (15).

ورفع دبا الحصن رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 6 نقاط في المركز الثامن.

وواصل العربي تمسكه بصدارة الترتيب، بعدما حقق «ريمونتادا» مثيرة أمام سيتي، حول خلالها تأخره 1-2 إلى فوز بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة.

وسجل سيتي هدفيه عن طريق إيرنانا سالدانها (21 و30)، فيما أحرز للعربي التونسي ياسين الدريدي (4)، والبرازيلي غابرييل كامارجو (78)، والعاجي شيخ تميتي (90+1).

وتجمد رصيد سيتي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وحقق الحمرية فوزاً مهماً على مضيفه البطائح بنتيجة 3-1.

وسجل للحمرية الغاني إبراهيم محمد هدفين (21 و30)، والإسباني يوسف زجاري (67)، فيما أحرز هدف البطائح البرازيلي أندريدو أوليفيرا (54).

ورفع الحمرية رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد البطائح عند 7 نقاط في المركز السادس.

وحقق دبا فوزاً كبيراً على ضيفه الاتفاق بنتيجة 4-1.

وسجل لدبا الألباني جوناثان لايثيا هدفين (6 و55)، والبرازيلي جويلهيرم ناسيمينتو (59)، والكولومبي جون فراكي (90+3)، فيما سجل للاتفاق المصري أحمد منصور (43).

ورفع دبا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، بينما بقي الاتفاق في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وحقق فورت فيرتوس الفوز على بالم سيتي بنتيجة 3-2.

وسجل أهداف فورت فيرتوس الفرنسي موسى ديالو (21)، والعاجي مارك ديزاهي (36)، والسنغالي موسى ندياي (72)، فيما أحرز هدفي بالم سيتي النيجيري جويل وارجوجو (2)، والإسباني أليخاندرو ميليرو (33).

ورفع فورت فيرتوس رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بالم سيتي عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.