صدمة «درجة أولى» للأسطورة إنييستا.. غلف يونايد يسقط أمام فريق الإمارات بقسوة

ألحق فريق الإمارات «الصقور» خسارة كبيرة بغلف يونايتد، الذي يقوده المدرب الإسباني أندريس إنييستا، بعدما تغلب عليه بنتيجة 7-1، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على ملعب فندق ومنتجع جبل علي في دبي.

وسجل أهداف الإمارات إنج بيرو في الدقيقة 17، والبرازيلي لوكاس دي روشا (45+3)، والفرنسي سيدي حامد (65 و83)، والأردني بهاء فيصل (78 و87)، وفهد بدر (90+3)، فيما سجل هدف غلف يونايتد البرازيلي ويبيرتي كريستيانو سيلفا في الدقيقة 85.

ورفع الإمارات رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد غلف يونايتد عند ست نقاط في المركز الـ12.

وفي مباراة ثانية، حقق بالم سيتي فوزاً مهماً على مضيفه الفجيرة بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد نادي دبا. وسجل أهداف بالم سيتي الفرنسي عبدالله ديابي والإسباني أليخاندرو ميليرو ومنصور سعيد، ليرفع الفريق رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس، متساوياً مع الفجيرة، الذي تجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة ثالثة، تعادل العروبة على ملعبه مع ضيفه دبا الحصن بهدف لكل منهما، بعدما تقدم الضيوف عن طريق الإسباني أليخاندرو فرنانديس في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك البوسني نيمانيا أندوسيتش التعادل للعروبة في الدقيقة الثامنة.

ورفع العروبة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، مقابل ثماني نقاط لدبا الحصن في المركز العاشر.