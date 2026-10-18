البطائح يتصدر دوري كرة الصالات بالعلامة الكاملة.. وكلباء يلاحقه

انفرد البطائح بصدارة دوري الإمارات لكرة قدم الصالات للرجال للموسم 2026-2027، عقب ختام الجولة الثانية، برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف عن كلباء صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه، فيما حل شباب الأهلي ثالثاً بثلاث نقاط.

وعزز البطائح صدارته بفوزه على ستاليونز (6-2)، ليرفع فارق أهدافه إلى (+13)، بينما واصل كلباء انتصاراته بتغلبه على خورفكان (1-0)، في قمة كروية مبكرة شهدت مستويات فنية عالية من قبل الفريقين ليصل فارق أهدافه إلى (+9).

وشهدت الجولة فوز شباب الأهلي على فريق بيرنغريف يونايتد (8-4)، وفريق أبوظبي للدفاع المدني على فريق اليرموك (4-2)، فيما تعادل دبا الحصن مع فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي (2-2).

ويحتل فريق أبوظبي للدفاع المدني المركز الرابع بثلاث نقاط، يليه خورفكان بالرصيد نفسه، ثم دبا الحصن والإقامة وشؤون الأجانب - دبي بنقطة واحدة لكل منهما، بينما بقيت فرق بيرنغريف يونايتد واليرموك وستاليونز دون نقاط.

وتقام الجولة الثالثة، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وتشهد مواجهات اليرموك مع ستاليونز، والبطائح مع خورفكان، وكلباء مع بيرنغريف يونايتد، ودبا الحصن مع أبوظبي للدفاع المدني، والإقامة وشؤون الأجانب - دبي مع شباب الأهلي، وتنطلق جميع المباريات الساعة 6:15 مساءً.